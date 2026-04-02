16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Бывшему замминистра здравоохранения Самарской области вынесли третий приговор

Читали 66

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Его обвиняли в махинациях с закупкой медоборудования.

По данным суда, Майрамукаев совершил мошенничество в период 2021-2024 гг, организованной группой, в особо крупном размере, в целях хищения бюджетных средств при закупках медоборудования для лечебных учреждений Самарской области. Кроме того, он использовал должностные полномочия, предоставляя незаконные конкурентные преимущества по заключению государственных контрактов.

В среду, 1 апреля, суд путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима, со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на 6 лет 6 месяцев. Также в пользу Минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей.

Напомним, это уже не первый приговор Майрамукаева. Ранее его приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен был отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову - полтора года, Ошуркову - полтора года.

По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" 15 млн руб. в виде "отката" за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Майрамукаев упомянут и в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Уголовное дело последнего тоже рассматривает суд.

Версия для печати

Новости

Назад. 02 апреля 2026 Вперед.
В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она