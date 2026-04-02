Бывшему замминистра здравоохранения Самарской области вынесли третий приговор

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Его обвиняли в махинациях с закупкой медоборудования.

По данным суда, Майрамукаев совершил мошенничество в период 2021-2024 гг, организованной группой, в особо крупном размере, в целях хищения бюджетных средств при закупках медоборудования для лечебных учреждений Самарской области. Кроме того, он использовал должностные полномочия, предоставляя незаконные конкурентные преимущества по заключению государственных контрактов.

В среду, 1 апреля, суд путем частичного сложения наказаний назначил бывшему замминистра 12 лет колонии строгого режима, со штрафом в 45 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать ряд должностей на 6 лет 6 месяцев. Также в пользу Минздрава Самарской области взыскано более 53 млн рублей.

Напомним, это уже не первый приговор Майрамукаева. Ранее его приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен был отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову - полтора года, Ошуркову - полтора года.

По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" 15 млн руб. в виде "отката" за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Майрамукаев упомянут и в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Уголовное дело последнего тоже рассматривает суд.