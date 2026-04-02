"Крылья Советов" возглавил Сергей Булатов

"Крылья Советов" возглавил Сергей Булатов

Руководством ПФК "Крылья Советов" и Магомедом Адиевым принято решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Магомед Адиев возглавил команду перед стартом сезона 2025/26. Под его руководством самарцы после 22 туров занимают 13-е место в турнирной таблице МИР РПЛ (5 побед, 6 ничьих, 11 поражений), дойдя полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Булатов. В составе "Крыльев Советов" он выступал в 1997-1998 гг. и провел 29 матчей, забил 10 голов.

Специалист работает в клубе с 2020 г.: до лета 2025 г. - занимал должность старшего тренера, затем - куратор развития молодежного направления.

В составе тренерского штаба "Крыльев" в 2020-2025 гг. он помог команде установить ряд рекордов в ФНЛ и досрочно завоевать золотые медали Первенства, а также во второй раз в истории клуба выйти в финал Кубка России.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о возможном уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера "Крыльев Советов". Слухи об этом начали появляться после визита наставника самарцев в Казахстан, где он провел переговоры с "Актобе".

Угнать корпоративное авто стало проще, преступники переходят на отечественное, столица угонов – Архангельск: статистика ВСК
Более 5 тысяч человек остались без воды в Хворостянке
На пожаре в Сызрани спасен мужчина
Бывшему замминистра здравоохранения Самарской области вынесли третий приговор
"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

