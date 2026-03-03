Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

03.03.2026 12:48 Читали 14

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Как сообщает прокуратура Самарской области, он признан виновным в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей.

Напомним, речь идет о Константине Борисове. Судом установлено, что в 2020 г. обвиняемый, действуя в сговоре с двумя подчиненными, получил 240 тыс. руб. за установление инвалидности трем гражданам и за последующее оставление соответствующих решений без изменений.

Мужчина, как установил суд, также дважды давал взятку своей коллеге за оформление направлений на медико-социальную экспертизу, минуя необходимые диагностические процедуры и установленный порядок. Кроме того, он давал указания своему подчиненному о необходимости установления инвалидности гражданам при отсутствии законных оснований.