16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

Читали 7

По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев — 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане.

Чаще всего — в 72% случаев — россияне сами ломали свою бытовую технику (смартфоны, ноутбуки, смарт часы, наушники, пылесосы и т. д.) — роняли, случайно повреждали и пр. Из них 13% происшествий пришлось на разбитые стекла. Еще в 6% случаев неисправность гаджетов связана с попаданием воды (например, когда пользователь случайно роняет смартфон в ванную).

В ТОП-10 регионов по числу поломок техники вошли:

  1. Москва — 12,5% происшествий
  2. Татарстан — 12%
  3. Московская область — 7%
  4. Ставропольский край — 5%
  5. Санкт-Петербург — 5%
  6. Ростовская область — 3,5%
  7. Кабардино-Балкария — 2,5%
  8. Приморский край — 2,5%

Наиболее осторожные пользователи проживают в Омской области (2%), Пермском крае (1,4%), Новосибирской области (1,4%), Красноярском крае (1%), Нижегородской области (1%), Башкортостане (0,4%).

Версия для печати

Новости

Назад. 03 марта 2026
Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

В России и мире

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Культура и стиль

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

В озябший мир придет весна: Wink представляет согревающие мартовские премьеры

Афиша мартовских премьер видеосервиса Wink впечатляет разнообразием, словно погода в первый весенний месяц. Внутри как продолжение полюбившихся хитов, так и предчувствие новых киновпечатлений. Теплые семейные, легкие комедийные, яркие романтичные или немного леденящие кровь истории помогут встретить весну в хорошем настроении и тонусе.

Люди

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она