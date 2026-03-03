Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

03.03.2026

По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев — 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане.