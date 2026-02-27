16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Каждый 5-й зумер ходит к психологу: краснодарцев преследуют навязчивые мысли, а екатеринбуржцев — гнев и агрессия — статистика ВСК

У россиян меняется отношение к психологам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Согласно опросу компании, практически каждый 7-й россиянин за последние несколько лет обращался к психологам. Больше всего за ментальным здоровьем следят жители Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода. А самыми распространенными причинами обращений за психологической поддержкой стали депрессии, проблемы с самооценкой и управлением гневом.

По данным опроса Страхового Дома ВСК, 14% россиян хотя бы раз за последние несколько лет обращались к психологам, особенно молодежь (21% в категории до 24 лет). Регионом-лидером по данному показателю стал Нижний Новгород — 29%, на втором месте Москва — 24%, на третьем Новосибирск — 18%.в

В число наиболее распространенных психологических проблем россиян вошли (в рамках опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа):

  1. Депрессия — с ней сталкивались 31% россиян, обращавшихся к психологам за последнее время, в особенности жители Санкт-Петербурга (50% опрошенных в регионе).
  2. Неуверенность в себе — 20%. Самая высокая доля среди мужчин (с этим сталкивались до четверти респондентов), со средним уровнем дохода (28%) из крупных городов — о наличии проблемы рассказали 25% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.
  3. Личностные кризисы — 18%. Наиболее характерны для людей 25-34 лет (25%), с высоким уровнем дохода (21%). Больше других экзистенциальные вопросы волнуют петербуржцев (25%), москвичей (21%) и нижегородцев (20%).
  4. Проблемы с гневом и агрессией — 18%. Чаще всего сложности с самоконтролем испытывает молодежь (29% респондентов в данной группе) с высоким уровнем дохода (21%). Наиболее распространена данная причина общения с психологом в Екатеринбурге (50% опрошенных в регионе).
  5. Навязчивые мысли — 18%. Чаще всего с проблемой сталкиваются женщины (28% респондентов в данной группе против 5% среди мужчин) в возрасте 25-34 лет, с высоким доходом. Самая высокая доля опрошенных, столкнувшихся с проблемой — в Краснодаре (почти 100%).

Для россиян 35-44 лет наиболее "насущная" проблема — отношения с родителями, в этом признались 30% респондентов (самая высокая доля опрошенных проживает в Ростове-на-Дону).

В среднем россияне обращаются к психологам примерно раз в год — 13% респондентов. При этом регулярные сессии со специалистом — еженедельно — проводят только 9%, 18% посещают психолога раз в квартал. Примечательно, что больше половины респондентов (54%) готовы к онлайн-приему специалиста, если встретиться лично не получается.

Скептически относятся к работе психологов 37% россиян, еще 21% опрошенных считают заботу о ментальном здоровье детей пустой тратой времени. Большинство родителей все же считают посещение психолога ребенком полезным, оптимально начинать с 14-15 лет (мнение 24% опрошенных).

Елена Набатчикова: рост стоимости запчастей на китайские автомобили приводит к аномально низкой пролонгации полисов каско
Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин
Облсуд пересмотрит вопрос о наказании экс-следователя Рабинович за взятку в 15 млн
Тольяттинец пытается отсудить более 40 млн рублей за два "бракованных" Mercedes
Глава Счетной палаты: "Размеры выплат в "Крыльях Советов" были необоснованны"
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

