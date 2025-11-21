16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК: три четверти работодателей считают дефицит кадров одной из главных проблем

Читали 11

Страховой Дом ВСК совместно с Ассоциацией частных клиник Москвы и ЦФО выступил организатором отраслевой встречи "Люди и технологии", объединившей более 30 ведущих клиник Москвы и 242 лечебно-профилактических учреждения (ЛПУ) из 48 регионов России. Мероприятие было посвящено поиску эффективных решений в области управления персоналом и внедрения технологий для повышения продуктивности бизнеса в сфере здравоохранения.

Встречу открыл председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк. Основными темами дискуссии стали факторы удержания ключевых сотрудников и повышения их эффективности, а также роль современных технологий в оптимизации бизнес-процессов. Эксперты отметили, что ¾ работодателей считают дефицит и продуктивность кадров одной из главных проблем в ближайшие годы. Вместе с тем компании с продуманными программами поддержания здоровья коллективов показывают на 20-30% более низкие показатели текучести и на 15-25% более высокую производительность.

В рамках сессии "Люди" были представлены инструменты повышения эффективности персонала. Елена Трдатьян, директор по консалтингу "ЭКОПСИ", обозначила, что 87% сотрудников реже покидают компании с высоким уровнем вовлеченности. При этом вовлеченность напрямую влияет на бизнес-метрики — прибыль, выручку, рентабельность, продажи и лояльность клиентов.

Медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд поделился практическим опытом в области построения эффективных врачебных команд, отметив, что именно работа в команде является основой успешной стратегии амбулаторной клиники, позволяя достигать синергетического эффекта в оказании медицинской помощи.

Максим Чернин, председатель Совета директоров клиники "Доктор рядом", рассказал про динамику роста рынка медтеха, отметив, что объем российского рынка телемедицины в 2027 году может вырасти до 96 млрд рублей.

О стратегии эффективного партнерства между клиниками и страховщиками рассказала Юлия Трофимова, член правления медицинских компаний "Поликлиника.ру", "Зуб.ру", "Медосмотры.ру". Юлия убеждена, что современная частная клиника эволюционирует из "места, где лечат" в персонального, технологичного и эмпатичного партнера в вопросах здоровья и благополучия.

Елизавета Попова, руководитель "Яндекс Медтех", рассказала, как AI-технологии помогают вернуть врача пациенту, автоматизируя рутинные операции и высвобождая время для качественного взаимодействия с пациентами клиник.

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов рассказал о уже внедренных практиках по работе с персоналом, привлечении и сохранении талантов в ВСК, привел примеры внедрения технологических решений, подчеркнув их практическую ценность для всей индустрии. Так, он отметил инициативу по внедрению единых стандартов обмена данными с клиниками (список застрахованных лиц, гарантийное письмо, прейскурант услуг, реестр оказанных услуг). В настоящее время запущены пилотные проекты с участием медицинских учреждений, страховых компаний и разработчиков медицинских информационных систем.

"Формат прямого диалога с клиниками доказал свою эффективность — эксперты поделились практическими решениями по работе с персоналом и внедрению технологий для повышения рентабельности медицинского бизнеса. Для ВСК развитие медицины и партнерство с клиниками — стратегический приоритет. И мы планируем проводить такие встречи регулярно", — подвел итоги член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 ноября 2025
ВСК: три четверти работодателей считают дефицит кадров одной из главных проблем

В России и мире

Встречаемся в цифровом офисе: "Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное <a href="https://xn----itbabxcckrckmrm.xn--p1ai/download-rtk-sharing/" target="_blank">приложение для смартфона</a>. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она