Россияне приобретают LIXIANG в качестве инвестиции — исследование АВТОДОМ и ВСК

28.10.2025 16:32 Читали 18

Почти каждый седьмой обладатель электрокаров в РФ планирует обновить автомобиль до вступления в силу новых правил утилизационного сбора. Наиболее востребованным авто с электродвигателем стал LIXIANG — на него приходится порядка 42% продаж каско для электромобилей в 2025 году. При этом самыми "опасными" владельцами "электричек" стали россияне под знаком зодиака Рак. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АВТОДОМ.

Согласно опросу, проведенному ГК АВТОДОМ среди автомобилистов, владеющих электрокарами больше года, более 75% остались полностью довольны своей покупкой. Еще примерно 15% респондентов устраивает авто с электродвигателем, но они отмечают сложности с зарядной инфраструктурой, еще 5% недовольны емкостью батареи своих авто, и только 5% жалеют о покупке электромобиля.

По данным ГК АВТОДОМ, на фоне скорого повышения утилизационного сбора, большинство обладателей электрокаров — 65% — приняли решение не продавать свой автомобиль в ближайшее время. По их оценкам, владение электрокаром становится своего рода инвестицией. Еще 15% отметили, что планируют обновить автомобиль до вступления в силу закона.

В 2025 году, по оценкам Страхового Дома ВСК, самыми востребованными электрокарами стали: LIXIANG (42% продаж каско на электромобили в 2025 году), VOYAH (24%), ZEEKR (22%), AVATR (5,6%), EVOLUTE (3,7%), DENZA (1,5%), TESLA (1,2%), XIAOMI (1,5%).

По данным ГК АВТОДОМ, проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров, в целом не сильно отличаются от поломок авто с ДВС (коррозии кузова, износ тормозной системы, подвески и шин). Самой распространенной причиной обращений владельцев электрокаров в сервисные центры является ремонт электрики (27%), замена или ремонт батареи (22%), стандартный кузовной ремонт (12%). Самая редкая поломка — ремонт трансмиссии (7%). Кроме того, еще 2% опрошенных россиян за время эксплуатации электрокаров сталкивались с износом зарядного порта. Также россияне отмечают трудности в отдаленных регионах страны с техобслуживанием таких автомобилей и поиском запчастей, особенно после дорожных происшествий — об этом рассказали 23% респондентов.

Согласно статистике аварийности ВСК, чаще всего виновниками ДТП в 2025 году становились обладатели LIXIANG (27% от общего числа ДТП с популярными марками электрокаров), VOYAH (26%) и EVOLUTE (22%). Среди российских регионов наибольшее число ДТП с данными электромобилями было зафиксировано в Москве (53%), Волгограде (14%), Санкт-Петербурге (12%), Твери (12%) и Краснодаре (10%).

Чаще всего в ДТП на электромобилях попадают мужчины (85%). На корпоративные автопарки (автомобили каршеринга, а также такси) приходится порядка 26% дорожных аварий. Согласно статистике ВСК, Раки — самые опасные владельцы электрокаров, они становились виновниками 18% ДТП с электрокарами в 2025 году. На втором месте антирейтинга — Весы и Скорпионы (по 12%), на третьем — Овны и Тельцы (по 8%). Самые аккуратные водители среди обладателей "электричек" Рыбы (2%) и Стрельцы (3%).