Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

6,5 тысяч участников зарегистрировались на забег "Чистый спорт" в Самаре

5 ноября, в день открытия XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", в Самаре на площади Куйбышева состоится массовый забег "Чистый спорт". По информации организаторов, уже поступили заявки от 6,5 тыс. участников из 7 стран мира и 290 городов России.

Самому младшему участнику — 14 лет, самому возрастному — 86. Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума "Россия — спортивная держава": политики, деятели культуры и искусства, представители всероссийских спортивных федераций, любители спорта и активного образа жизни.

Участниками забега при наличии допуска врача могут стать все желающие жители и гости Самарской области от 14 лет и старше. Регистрация открыта на сайте до 3 ноября включительно. Также соревнования можно посетить в качестве болельщика. Для этого тоже понадобится пройти регистрацию на сайте и заранее получить пропуск на площадь Куйбышева по удостоверению личности.

Старт забега на 5 километров пройдет по кластерам: "Профессиональный забег" для подготовленных спортсменов, планирующих показать результат быстрее 17 минут, и "Массовый забег" для всех желающих. Трасса пройдет по историческому центру города. Старт и финиш — на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

Каждый участник получит сувенир с символикой забега, а каждый финишер — уникальную медаль. Разминка и открытие соревнований в 7:30, старт забега на 5 километров — в 8:00, забег всероссийских спортивных федераций — в 9:25, забег волонтеров — в 10:45.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ "Гудок" (Самара, Красноармейская, 131) с 1 по 4 ноября.

В связи с проведением забега с утра 5 ноября будут введены временные ограничения: с 6:00 до 12:00 — ограничение движения транспорта, с 8:00 до 9:15 — ограничение движения пешеходов по маршруту забега. Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят учесть перекрытия при планировании своего маршрута.

Самарская область примет XIII международный форум "Россия — спортивная держава" с 5 по 7 ноября согласно распоряжению Президента России Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по разным видам спорта. Подробная программа размещена на сайте.

Организатор РСД-2025 — Министерство спорта Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим".

