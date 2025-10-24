16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Рыбный форум: РСХБ в 1,6 раза нарастил кредитование РХК за три года

В 2025 году Россельхозбанк предоставил рыбохозяйственному комплексу (РХК) страны 20 млрд рублей. Выдачи выросли на 62% за три года. В 2025 году около 3 млрд рублей — 15% средств — было выделено на льготных условиях в соответствии с государственными программами. Об этом по случаю Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной продукции в Санкт-Петербурге рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

"За время работы Россельхозбанк направил на поддержку рыбной отрасли 350 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей в подотрасль аквакультуры. Эти средства позволяют строить и обновлять флот, модернизировать инфраструктуру и логистику, расширять производственные и перерабатывающие мощности. Мы уже поддержали свыше 130 проектов, которые наполняют внутренний рынок полезной продукцией и участвуют в экспорте", — отметил Денис Константинов.

По состоянию на середину октября, по данным Росрыболовства, общероссийский вылов превысил 3,9 млн тонн. Превышены прошлогодние показатели по ряду категорий, в частности, минтая, сельди, камбалы, лососей.

Одну из ведущих ролей в достижениях РХК играет Северо-Запад России.

В 2025 году на поддержку отрасли в этом макрорегионе РСХБ выделил около 15,2 млрд рублей. За три года эта сумма выросла в 2,5 раза. Основная часть пришлась на предприятия, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Мурманской области и Республике Карелия.

Мурманская область и особенно Карелия активно развивают аквакультуру, обеспечивая порядка трети её продукции в стране.

На аквакультурное направление в СЗФО Россельхозбанк в 2025 году выделил свыше 1,36 млрд рублей, что составляет 91% от суммы на всю страну (1,49 млрд рублей) и подчёркивает флагманскую роль округа. В этом году предприятия аквакультуры получили 83% средств на льготных условиях — как на Северо-Западе, так и по всей России.

24 октября 2025
Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

