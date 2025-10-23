"Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники

16+
Т1 Интеграция объявляет о запуске собственного программного продукта "Таумерикс" для инженерного анализа и междисциплинарного моделирования физических процессов. Продукт прошел этапы разработки и апробации и теперь доступен для коммерческого использования как российскими, так и зарубежными компаниями.

"Таумерикс" создан как универсальный инструмент для инженеров-конструкторов, расчетчиков, схемотехников и специалистов по проектированию электронной аппаратуры. ПО позволяет проводить виртуальные эксперименты и проверять работоспособность изделий еще на стадии разработки, выявлять потенциальные недостатки и оптимизировать конструкции до начала производства. Благодаря этому компании сокращают в десятки раз количество дорогостоящих натурных испытаний, ускоряют цикл разработки и снижают риски ошибок на ранних этапах проектирования.

Ключевая особенность решения — мультидисциплинарность. В отличие от аналогов, где отдельные модули работают изолированно, "Таумерикс" объединяет в одном пакете сразу несколько направлений: гидрогазодинамику, тепловой анализ, электромагнетизм, электротехнику и фотонику. Это критически важно для работы со сложными устройствами, в которых все физические процессы взаимосвязаны. Если анализировать их раздельно, легко упустить скрытые взаимозависимости, которые могут стать причиной отказа изделия в эксплуатации. Мультидисциплинарный подход позволяет заранее увидеть эти эффекты и устранить проблемы на этапе проектирования. Ускорение разработки изделия достигается за счет использования собственных передовых технологий.

"Таумерикс" интегрируется с инженерным программным обеспечением, например, Delta Design и CADFlo, и включен в реестр российского ПО. Это обеспечивает пользователям независимость от иностранных поставщиков.

"Мы создали продукт, который позволит инженерам свести количество испытаний с десятков до одного или даже полностью исключить их необходимость. Уже сегодня внедрение "Таумерикс" открывает перед компаниями возможность перехода к полноценному быстрому междисциплинарному моделированию, а значит — к более быстрой и эффективной разработке новых изделий. Для нас важно, что продукт востребован в машиностроении и промышленности не только в России и СНГ, но и за рубежом. В ближайшие годы мы планируем расширять функциональность и развивать его вместе с нашими клиентами", — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

"Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники
Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Авито Авто запустил "Мультикарточку" — новый формат поиска автомобилей по моделям

Платформа Авито Авто представила новый инструмент, который делает поиск и выбор автомобиля заметно проще и удобнее — "Мультикарточку". Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в одном месте, без необходимости изучать десятки объявлений.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

