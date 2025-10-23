16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Возможна ли новая волна COVID-19: терапевт ВСК рассказала, ждать ли подъема заболеваемости осенью

Читали 15

Осенне-зимний период традиционно характеризуется повышением заболеваемости респираторными инфекциями, что обусловлено множеством причин. Пребывание в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией увеличивает вероятность передачи вирусов, особенно в таких местах, как офисы и учебные заведения. В это время года организм становится более уязвимым к инфекциям, нередко в связи с дефицитом витамина D и снижением иммунной сопротивляемости. Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о том, что влияет на эпидемиологическую обстановку.

Какова вероятность новой пандемии?

С конца 2024 года доминирующими штаммами коронавируса остаются варианты Омикрона, в частности линия JN.1, отличающаяся высокой заразностью и способностью обходить иммунную защиту. Однако Омикрон значительно реже вызывает тяжёлые случаи заболевания у вакцинированных. На данный момент сведений о более агрессивных штаммах коронавируса нет.

Вопрос о возможности нового всплеска заболеваемости COVID-19 остаётся открытым, поскольку риск зависит от множества факторов, включая появление нового штамма вируса. Он может отличаться повышенной заразностью, умением избегать иммунного ответа или вызывать более тяжёлое течение заболевания. Кроме того, угрозу представляет снижение приобретённого иммунитета у части населения, который возникает после перенесённой инфекции или вакцинации. В данном контексте важно своевременно получать бустерные дозы вакцины, чтобы не только защитить себя, но и поддерживать коллективный иммунитет. Приятная новость заключается в том, что прогресс вирусологических исследований помогает разработке улучшенных вакцин и новых методов лечения, таких как антивирусный препарат Паксловид и моноклональные антитела. Они снижают риск тяжёлого течения болезни и необходимости госпитализации.

Наибольшее внимание уделяется группам населения, которые особенно подвержены рискам: пожилым людям, беременным женщинам и лицам с ослабленным иммунитетом либо хроническими заболеваниями (например, с диабетом, сердечно-сосудистыми недугами или ожирением).

Рекомендации, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости

Для профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется комплексный подход к укреплению здоровья. Он включает разнообразное и сбалансированное питание, регулярную физическую активность и качественный отдых. Также полезно бороться со стрессом и поддерживать режим сна. Приём витамина D в профилактических дозах считается эффективной мерой для поддержания иммунитета (при условии консультации с врачом).

Своевременная вакцинация также остаётся важным аспектом профилактики не только COVID-19, но и гриппа — вируса, который может привести к наиболее тяжёлым осложнениям среди респираторных инфекций. Для некоторых групп населения также рекомендуется вакцинация против пневмококка.

  • Гигиена играет ключевую роль: регулярное мытьё рук с мылом не менее 20 секунд или их обработка антисептиком помогут предотвратить контакт с вирусами. Кроме того, важно прикрывать рот и нос при чихании или кашле.
  • Средства индивидуальной защиты, такие как респираторы и хирургические маски, продолжают быть эффективным инструментом профилактики. Респираторы обеспечивают лучший уровень защиты, фильтруя даже мелкие вирусные частицы. Хирургические маски же обычно используются заболевшими людьми для снижения риска передачи инфекции.
  • Особое внимание следует уделять вентиляции помещений. После пандемии COVID-19 многие начали модернизировать системы вентиляции и фильтрации воздуха. Эти меры благоприятно влияют на снижение риска распространения вирусов в коллективных пространствах.

"Для получения своевременной медицинской помощи рекомендуется уточнить перечень ближайших амбулаторий и порядок приёма инфекционных пациентов. В осенне-зимний период многие поликлиники организуют работу специализированных инфекционных кабинетов для диагностики и лечения заболеваний данного типа", — советует Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 октября 2025
"Таумерикс": представлена новая отечественная CAE-платформа для инженерного анализа электроники
Возможна ли новая волна COVID-19: терапевт ВСК рассказала, ждать ли подъема заболеваемости осенью
ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота

В России и мире

Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Авито Авто запустил "Мультикарточку" — новый формат поиска автомобилей по моделям

Платформа Авито Авто представила новый инструмент, который делает поиск и выбор автомобиля заметно проще и удобнее — "Мультикарточку". Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в одном месте, без необходимости изучать десятки объявлений.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она