Возможна ли новая волна COVID-19: терапевт ВСК рассказала, ждать ли подъема заболеваемости осенью

23.10.2025 17:31 Читали 15

Осенне-зимний период традиционно характеризуется повышением заболеваемости респираторными инфекциями, что обусловлено множеством причин. Пребывание в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией увеличивает вероятность передачи вирусов, особенно в таких местах, как офисы и учебные заведения. В это время года организм становится более уязвимым к инфекциям, нередко в связи с дефицитом витамина D и снижением иммунной сопротивляемости. Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о том, что влияет на эпидемиологическую обстановку.

Какова вероятность новой пандемии?

С конца 2024 года доминирующими штаммами коронавируса остаются варианты Омикрона, в частности линия JN.1, отличающаяся высокой заразностью и способностью обходить иммунную защиту. Однако Омикрон значительно реже вызывает тяжёлые случаи заболевания у вакцинированных. На данный момент сведений о более агрессивных штаммах коронавируса нет.

Вопрос о возможности нового всплеска заболеваемости COVID-19 остаётся открытым, поскольку риск зависит от множества факторов, включая появление нового штамма вируса. Он может отличаться повышенной заразностью, умением избегать иммунного ответа или вызывать более тяжёлое течение заболевания. Кроме того, угрозу представляет снижение приобретённого иммунитета у части населения, который возникает после перенесённой инфекции или вакцинации. В данном контексте важно своевременно получать бустерные дозы вакцины, чтобы не только защитить себя, но и поддерживать коллективный иммунитет. Приятная новость заключается в том, что прогресс вирусологических исследований помогает разработке улучшенных вакцин и новых методов лечения, таких как антивирусный препарат Паксловид и моноклональные антитела. Они снижают риск тяжёлого течения болезни и необходимости госпитализации.

Наибольшее внимание уделяется группам населения, которые особенно подвержены рискам: пожилым людям, беременным женщинам и лицам с ослабленным иммунитетом либо хроническими заболеваниями (например, с диабетом, сердечно-сосудистыми недугами или ожирением).

Рекомендации, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости

Для профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется комплексный подход к укреплению здоровья. Он включает разнообразное и сбалансированное питание, регулярную физическую активность и качественный отдых. Также полезно бороться со стрессом и поддерживать режим сна. Приём витамина D в профилактических дозах считается эффективной мерой для поддержания иммунитета (при условии консультации с врачом).

Своевременная вакцинация также остаётся важным аспектом профилактики не только COVID-19, но и гриппа — вируса, который может привести к наиболее тяжёлым осложнениям среди респираторных инфекций. Для некоторых групп населения также рекомендуется вакцинация против пневмококка.

Гигиена играет ключевую роль: регулярное мытьё рук с мылом не менее 20 секунд или их обработка антисептиком помогут предотвратить контакт с вирусами. Кроме того, важно прикрывать рот и нос при чихании или кашле.

Средства индивидуальной защиты, такие как респираторы и хирургические маски, продолжают быть эффективным инструментом профилактики. Респираторы обеспечивают лучший уровень защиты, фильтруя даже мелкие вирусные частицы. Хирургические маски же обычно используются заболевшими людьми для снижения риска передачи инфекции.

Особое внимание следует уделять вентиляции помещений. После пандемии COVID-19 многие начали модернизировать системы вентиляции и фильтрации воздуха. Эти меры благоприятно влияют на снижение риска распространения вирусов в коллективных пространствах.

"Для получения своевременной медицинской помощи рекомендуется уточнить перечень ближайших амбулаторий и порядок приёма инфекционных пациентов. В осенне-зимний период многие поликлиники организуют работу специализированных инфекционных кабинетов для диагностики и лечения заболеваний данного типа", — советует Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.