Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В ВСК поделились опытом внедрения единого личного кабинета сотрудников

Сегодня цифровизация и искусственный интеллект широко внедряются в b2b и b2c процессы, однако есть перспективы внедрения этих технологий и в корпоративные коммуникации. HRTech позволяет автоматизировать большинство задач, объединить все действия в единый трек сотрудника или руководителя. Таким образом, компания получает возможность повысить эффективность специалистов, сократить операционные расходы, улучшить пользовательский опыт кандидатов, команды и руководителей. Об этом рассказала Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК, в рамках выступления на конференции Cnews "Цифровизация HR".

По мнению Валерии Миненковой ожидание сотрудников компаний от корпоративных коммуникаций сформированы исходя из цифрового опыта повседневной жизни. Если можно в два клика заказать еду или получить нужную информацию в поисковике, то у сотрудника должна быть возможность также просто и быстро подать заявление на отпуск, найти ответ на вопрос по рабочим процессам или продуктам компании. С 2020 года в ВСК реализуются стратегические циклы, направленные на IT-трансформацию бизнеса.

В ходе реализации технологий HRTech в компании стояла задача "оцифровать" и автоматизировать процессы в рамках Employee Journey Map ("дорожная карта" сотрудника компании) — от момента выхода на работу и адаптации до увольнения. И основной сложностью данной стратегии было отсутствие единого решения, которое бы объединило различные HR-процессы и позволило бы интегрировать HRM системы в единую среду. Все это приводило к проблемам с совместимостью и дублированию данных, снижению эффективности работы HR отделов и как результат — невысокому уровню вовлеченности сотрудников.

В качестве решения в Страховом Доме ВСК был разработан единый личный кабинет сотрудника, объединяющий все HR-сервисы в одном окне — портал СВОИ, ВСК Университет, СБИС и другие системы. "ЕЛКА" объединяет HR-процессы — в ней есть цифровое рабочее место рекрутера, специалиста по адаптации, специалиста по кадрам, специальные боты, сокращающие рутинные работы HR-отдела, карты задач и адаптации действующих сотрудников, а при приеме специалиста на испытательный срок можно зафиксировать в системе KPI на этот период и оценить его выполняемость. Кроме того, "ЕЛКА" повышает вовлеченность сотрудников — на базе решения есть инструменты геймификации, возможность повысить квалификацию в корпоративном университете, пройти внутренний опрос или записаться на мероприятие для сотрудников.

Функционал платформы доступен также в мобильном приложении, что повышает удобство для команды. Так, уровень NPS единого личного кабинета равен 39% при целевом показателе в 20-40%.

"Автоматизацию HR-процессов стоит начинать с анализа EJM и определения целевых метрик. Далее важно сфокусироваться на тех направлениях, которые позволят достичь максимального бизнес-эффекта. Например, мы в ВСК регулярно проводим agile воркшопы, чтобы определить потребности компании. Подобный подход крайне важен для бизнеса такого масштаба как наш. 65% наших клиентов выбирают онлайн урегулирование страховых случаев, в день компания обрабатывает десятки тысяч договоров, и даже 7 тысячам наших сотрудников невозможно обработать такой объем без автоматизации и цифровых инструментов. Реализация стратегии HR ZERO позволила нам максимально автоматизировать ключевые HR процессы, а также создать в компании гибкую организационную среду, благодаря которой HR-специалисты могут сконцентрироваться на развитии команды и создании комфортного климата в коллективе", — отметила Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Назад. 22 октября 2025
ВСК и Профи.ру запускают страховую защиту для исполнителей услуг
Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025

"Привлекать внимание — новая форма искусства": Авито провел конференцию о рекламных технологиях

16 октября Авито AdTech провел конференцию о рекламном рынке — Авито Показ. Ксения Собчак, группа АДВ, Resolution OMD OM Group, Иви, ГК "ФСК" и AdRiver приняли участие во флагманском событии Авито Рекламы. Главной темой конференции стала синергия креатива и технологий, которая превращает рекламу в произведения искусства.

В гостях у цифры: "Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства

"Ростелеком" разработал цифровую платформу, которая на основе больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта структурирует и анализирует информацию из различных тематических источников (социальные сети, туристические агрегаторы и другие) о возможных местах размещения туристов на заданной территории. Удобная визуализация данных по модели цифрового двойника будет полезна структурам региональных органов власти и муниципалитетов, ответственных за развитие отрасли гостеприимства. Данные платформы пригодятся для повышения туристической привлекательности территорий, обеспечения безопасности гостей и расширения налоговой базы.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

