В ВСК поделились опытом внедрения единого личного кабинета сотрудников

22.10.2025 15:55 Читали 5

Сегодня цифровизация и искусственный интеллект широко внедряются в b2b и b2c процессы, однако есть перспективы внедрения этих технологий и в корпоративные коммуникации. HRTech позволяет автоматизировать большинство задач, объединить все действия в единый трек сотрудника или руководителя. Таким образом, компания получает возможность повысить эффективность специалистов, сократить операционные расходы, улучшить пользовательский опыт кандидатов, команды и руководителей. Об этом рассказала Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК, в рамках выступления на конференции Cnews "Цифровизация HR".

По мнению Валерии Миненковой ожидание сотрудников компаний от корпоративных коммуникаций сформированы исходя из цифрового опыта повседневной жизни. Если можно в два клика заказать еду или получить нужную информацию в поисковике, то у сотрудника должна быть возможность также просто и быстро подать заявление на отпуск, найти ответ на вопрос по рабочим процессам или продуктам компании. С 2020 года в ВСК реализуются стратегические циклы, направленные на IT-трансформацию бизнеса.

В ходе реализации технологий HRTech в компании стояла задача "оцифровать" и автоматизировать процессы в рамках Employee Journey Map ("дорожная карта" сотрудника компании) — от момента выхода на работу и адаптации до увольнения. И основной сложностью данной стратегии было отсутствие единого решения, которое бы объединило различные HR-процессы и позволило бы интегрировать HRM системы в единую среду. Все это приводило к проблемам с совместимостью и дублированию данных, снижению эффективности работы HR отделов и как результат — невысокому уровню вовлеченности сотрудников.

В качестве решения в Страховом Доме ВСК был разработан единый личный кабинет сотрудника, объединяющий все HR-сервисы в одном окне — портал СВОИ, ВСК Университет, СБИС и другие системы. "ЕЛКА" объединяет HR-процессы — в ней есть цифровое рабочее место рекрутера, специалиста по адаптации, специалиста по кадрам, специальные боты, сокращающие рутинные работы HR-отдела, карты задач и адаптации действующих сотрудников, а при приеме специалиста на испытательный срок можно зафиксировать в системе KPI на этот период и оценить его выполняемость. Кроме того, "ЕЛКА" повышает вовлеченность сотрудников — на базе решения есть инструменты геймификации, возможность повысить квалификацию в корпоративном университете, пройти внутренний опрос или записаться на мероприятие для сотрудников.

Функционал платформы доступен также в мобильном приложении, что повышает удобство для команды. Так, уровень NPS единого личного кабинета равен 39% при целевом показателе в 20-40%.

"Автоматизацию HR-процессов стоит начинать с анализа EJM и определения целевых метрик. Далее важно сфокусироваться на тех направлениях, которые позволят достичь максимального бизнес-эффекта. Например, мы в ВСК регулярно проводим agile воркшопы, чтобы определить потребности компании. Подобный подход крайне важен для бизнеса такого масштаба как наш. 65% наших клиентов выбирают онлайн урегулирование страховых случаев, в день компания обрабатывает десятки тысяч договоров, и даже 7 тысячам наших сотрудников невозможно обработать такой объем без автоматизации и цифровых инструментов. Реализация стратегии HR ZERO позволила нам максимально автоматизировать ключевые HR процессы, а также создать в компании гибкую организационную среду, благодаря которой HR-специалисты могут сконцентрироваться на развитии команды и создании комфортного климата в коллективе", — отметила Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.