16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025

Читали 11

По итогам комплексной оценки соответствия деятельности Россельхозбанка международному стандарту, проведённой независимыми экспертами Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Россельхозбанку присвоена наивысшая категория (ААА+) Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2025 года. Банк пятый год подряд подтвердил свой статус компании с максимальным уровнем противодействия коррупции, а внедрённые механизмы стандартизации антикоррупционной работы в Группе РСХБ и автоматизации антикоррупционного комплаенса высоко оценены экспертным бизнес-сообществом.

Россельхозбанк активно внедряет современные автоматизированные системы антикоррупционного комплаенса, распространяя их в Группе РСХБ. Цифровые решения, используемые РСХБ, повышают эффективность комплаенса и помогают в обеспечении качественной работы по предупреждению коррупции.

Организаторы рейтинга отметили автоматизацию и многоуровневость просвещения работников по вопросам противодействия коррупции. Процессы антикоррупционного комплаенса Россельхозбанка отличаются высоким уровнем автоматизации и реализуются при управлении рисками коррупции в Группе РСХБ с осуществлением внутреннего рейтингования.

На сайте РСХБ представлена декларация о полном неприятии коррупции, а также дана развернутая информация о следовании принципам открытости, добросовестности и внимания к каждому клиенту, контрагенту и работнику.

Результаты рейтинга подведены на Антикоррупционном форуме российского бизнеса
9 октября 2025 года, который организован Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей. Форум посвящён современным технологиям контроля и управления коррупционными рисками в компаниях.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 октября 2025
Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025

В России и мире

Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров

Стартовал XV конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

"Дело Спецтехники" 2025: как проходит адаптация и цифровизация в условиях трансформации рынка

16 октября 2025 года в Москве прошла ежегодная конференция "Дело Спецтехники" от Авито Спецтехника. Ведущие эксперты индустрии представили актуальную аналитику рынка, обозначили ключевые направления развития отрасли в текущих экономических реалиях, обсудили тренды цифровизации и рассказали о современных технологиях, которые повышают эффективность бизнеса.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она