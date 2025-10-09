16+
ВСК планирует наращивать автодилерский канал продаж за счет цифровизации и расширения продуктовой линейки

Автомобильные дилерские центры становятся все более перспективным каналом продаж страховых продуктов даже в условиях общего сокращения объемов реализации новых автомобилей. Во многом эта тенденция обусловлена цифровизацией, например, использованием F&I-платформ, упрощающих взаимодействие между автодилерами, банками, страховщиками и лизинговыми компаниями. Таким мнением поделились эксперты Страхового Дома ВСК по итогам бизнес-завтрака, прошедшего при участии Макса Занана, международного эксперта в сегменте автобизнеса.

Для Страхового Дома ВСК автодилерские центры являются одним из ключевых каналов продаж полисов автострахования — на него приходится 70% оформленных программ каско и 15% ОСАГО. По итогам 2024 года общие объемы продаж полисов ВСК через автодилеров выросли на 10%, в сегменте каско аналогичный показатель составил 24%.

В 2025 году динамика замедлилась, что обусловлено общим сокращением продаж автомобилей в стране. Рост ключевой ставки спровоцировал кризис в автобизнесе, и, соответственно, в сегменте моторного страхования. Кроме того, уход зарубежных автобрендов и, как следствие, использование схем параллельного импорта, способствовали появлению неопределенности на рынке — в ценообразовании каско и стоимости восстановительного ремонта. Однако постепенно игроки рынка сумели адаптироваться. Страховщики разработали тарифную сетку с учетом роста доли китайских брендов и специфики их обслуживания, а также рисков мошенничества при страховании авто, завезенных по параллельному импорту.

Одним из ключевых драйверов роста продаж финансовых продуктов через автодилерский канал является цифровизация. Игроки рынка широко используют IT-решения во внутренних бизнес-процессах — CRM системы, F&I-платформы, упрощающие взаимодействие всех участников продаж от автодилера до страховщика и банка.

Для роста сборов в автодилерском канале страховщикам важно не просто создать удобный сервис для клиентов и партнеров, но и расширять продуктовую линейку, подстраиваясь под рыночные реалии и потребности пользователей. Так, все большим спросом пользуется GAP-страхование (по сути — расширение к каско, позволяющее при наступлении страхового случая получить выплату без учета амортизации авто), а также страховые продукты, обеспечивающие дополнительную гарантию автомобилю (покрывают расходы на ремонт и замену основных узлов и агрегатов автомобиля, внутренних элементов трансмиссии, топливной и климатической систем, а также рулевого механизма). Последнее особенно актуально для авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту.

"Страховщик заинтересован сделать комплексное предложение клиенту. Помимо полисов каско и ОСАГО необходимо предложить пользователю дополнительные сервисы и программы. Например, мы в ВСК в автодилерском канале помимо сервисных продуктов реализуем также полисы ДМС. Важен индивидуальный подход к каждому клиенту, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры", — отметил Роман Оленич, руководитель центра по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.

Макс Занан, международный эксперт в сегменте автобизнеса, сравнивает автобизнес с фондовым рынком. При продаже финансовых продуктов важен азарт самого менеджера дилерского центра. "У меня есть финансовые менеджеры, которые в год зарабатывают не меньше миллиона долларов, потому что они свято верят в каждый продукт, который они продают. Уровень проникновения дополнительных сервисов у них составляет примерно 4−5 продуктов на каждую сделку по продаже авто", — отметил Макс Занан.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

