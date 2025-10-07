Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе

16+
Подавляющее большинство ИТ-специалистов Екатеринбурга и Свердловской области сознательно выбирают работу в родном регионе, отказываясь от перспектив переезда в Москву или Санкт-Петербург. Устойчивость кадрового потенциала становится значимым преимуществом региона в сфере развития ИТ-услуг. К такому выводу пришли ИТ-холдинг Т1 и платформа рекрутинга hh.ru в результате совместного исследования.

Несмотря на интерес столичных компаний к уральским талантам, переманить специалистов удается нечасто — 16% опрошенных айтишников из Екатеринбурга и области получали предложения о работе с возможностью релокации в столицу, однако все они предпочли остаться на малой родине. Чаще всего екатеринбуржцы ищут работу в компаниях родного региона (39%). Четверть респондентов предпочитают удаленную работу на московские и петербургские фирмы (24%), а еще 18% выбирают региональные филиалы крупных ИТ-компаний. При этом 6% стремятся устроиться в международные корпорации.

Решение не покидать Екатеринбург продиктовано в первую очередь личными мотивами. Так, 41% респондентов в качестве главной причины отказа от переезда назвали желание остаться рядом с семьей и близкими. Еще столько же полностью удовлетворены сложившимися условиями жизни и работы в регионе — опрошенные уральцы отмечают, что получают достаточно привлекательных предложений в Свердловской области. Это отражается и в структуре занятости: 42% специалистов трудятся в местных компаниях, тогда как на Москву и Петербург работают удаленно 29%.

При этом путь в профессию у екатеринбургских айтишников различается: лишь 41% работают по полученной в вузе специальности, в то время как остальные пришли в отрасль с другим образованием. Самыми популярными способами "входа" в профессию для уральских специалистов стали самообразование (61%) и обучение "на ходу" в процессе работы (59%). Каждый третий осваивал ИТ-профессию в университете до начала карьеры, а 23% сочетали учебу с работой с самого начала, онлайн-курсы проходили 21% респондентов.

"Результаты исследования однозначно свидетельствуют о зрелости екатеринбургского ИТ-рынка. Мы наблюдаем формирование устойчивой экосистемы, где эксперты могут реализовать амбициозные профессиональные цели без необходимости переезда в столицу. Так, например, в региональном филиале ИТ-холдинга Т1 в Екатеринбурге работают более 400 сотрудников, а суммарно на Урале — более 600 экспертов. Стабильность и развитие кадрового потенциала открывает новые перспективы для инвестиций в региональную экономику", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Корпоративные стажировки рассматриваются уральцами как эффективный способ попасть в отрасль: 35% респондентов уверены, что таким образом можно устроиться в ИТ-компании без диплома. При этом 34% опрошенных признают ценность практического опыта, однако считают, что наличие профильного образования все еще дает значительное преимущество.

Тем не менее восприятие карьерных возможностей в регионе неоднозначно. Почти половина специалистов (43%) уверены, что региональных возможностей для старта в ИТ достаточно. Однако треть опрошенных (32%) считают их ограниченными, а 21% — явно недостаточными. Это указывает на потенциал для развития образовательных и карьерных лифтов. Примечательно, что мнения уральцев относительно оценки профессиональных заслуг разделились: треть респондентов (35%) считают, что для того, чтобы добиться успеха, кадрам из регионов приходится работать "в два раза больше", чем их коллегам в столице. В то же время 32% уверены, что всех оценивают исключительно по результатам работы и дискриминации нет.

