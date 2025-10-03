Авито Реклама и "Ютека" расширили набор аналитики для фармацевтических брендов

03.10.2025 14:27 Читали 5

Авито Реклама и маркетплейс аптечных товаров "Ютека" запустили совместное аналитическое решение для фармацевтических брендов. Теперь рекламодатели, представленные в "Ютеке", могут напрямую оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи безрецептурных препаратов и товаров для здоровья как в интернет-аптеках, так и в классических точках продаж.

Ранее у фармацевтических брендов, товары которых реализуются через "Ютеку", не было возможности связывать просмотры рекламы на Авито с реальными покупками. Новое партнерство решает эту задачу.

"Работа с Авито всегда была интересна для фармкомпаний, так как площадка имеет внушительный объем лояльной аудитории, которая покупает лекарства в интернете. "Ютека" со своей стороны помогает этой аудитории получить более подробную информацию о препарате, его наличии и стоимости практически во всех аптеках рядом с домом. Коллаборация позволит оценивать результат рекламной кампании непосредственно в количестве заказов, как в период размещения, так и в отложенной перспективе", — комментирует Эльдар Галеев, коммерческий директор "Ютека".

Для детальной аналитики Авито Реклама сопоставляет клики по баннерам с обезличенными данными о покупках в "Ютеке", включая онлайн-заказы и покупки в офлайн-точках. Такой подход позволяет учитывать даты просмотра рекламы и последующей покупки, а также помогает оценивать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способ совершения покупки среди разных аудиторных сегментов. Дополнительно рекламодателям из категории "Фарма" доступны таргетинги по типу безрецептурных препаратов.

"Реклама фармацевтических брендов на медийных диджитал-площадках— задача со звездочкой. Эта категория рекламодателей является одной из самых перспективных с одной стороны, и сложной для детальной аналитики — с другой. Часто это связано с отсутствием интеграции рекламных интернет-площадок с онлайн-аптеками и, как следствие, невозможности оценить весь путь покупателя. Наше партнерство с "Ютекой" решило эту задачу. Теперь бренды, представленные на маркетплейсе аптечных товаров, могут оценивать влияние рекламы на Авито на реальные покупки безрецептурных препаратов и товаров для здоровья", — комментирует Маргарита Юркова, индустриальный менеджер по развитию сегмента "Здоровье" в Авито Рекламе.