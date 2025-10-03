Авито Реклама и "Ютека" расширили набор аналитики для фармацевтических брендов

16+
Авито Реклама и маркетплейс аптечных товаров "Ютека" запустили совместное аналитическое решение для фармацевтических брендов. Теперь рекламодатели, представленные в "Ютеке", могут напрямую оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи безрецептурных препаратов и товаров для здоровья как в интернет-аптеках, так и в классических точках продаж.

Ранее у фармацевтических брендов, товары которых реализуются через "Ютеку", не было возможности связывать просмотры рекламы на Авито с реальными покупками. Новое партнерство решает эту задачу.

"Работа с Авито всегда была интересна для фармкомпаний, так как площадка имеет внушительный объем лояльной аудитории, которая покупает лекарства в интернете. "Ютека" со своей стороны помогает этой аудитории получить более подробную информацию о препарате, его наличии и стоимости практически во всех аптеках рядом с домом. Коллаборация позволит оценивать результат рекламной кампании непосредственно в количестве заказов, как в период размещения, так и в отложенной перспективе", — комментирует Эльдар Галеев, коммерческий директор "Ютека".

Для детальной аналитики Авито Реклама сопоставляет клики по баннерам с обезличенными данными о покупках в "Ютеке", включая онлайн-заказы и покупки в офлайн-точках. Такой подход позволяет учитывать даты просмотра рекламы и последующей покупки, а также помогает оценивать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способ совершения покупки среди разных аудиторных сегментов. Дополнительно рекламодателям из категории "Фарма" доступны таргетинги по типу безрецептурных препаратов.

"Реклама фармацевтических брендов на медийных диджитал-площадках— задача со звездочкой. Эта категория рекламодателей является одной из самых перспективных с одной стороны, и сложной для детальной аналитики — с другой. Часто это связано с отсутствием интеграции рекламных интернет-площадок с онлайн-аптеками и, как следствие, невозможности оценить весь путь покупателя. Наше партнерство с "Ютекой" решило эту задачу. Теперь бренды, представленные на маркетплейсе аптечных товаров, могут оценивать влияние рекламы на Авито на реальные покупки безрецептурных препаратов и товаров для здоровья", — комментирует Маргарита Юркова, индустриальный менеджер по развитию сегмента "Здоровье" в Авито Рекламе.

03 октября 2025
Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

