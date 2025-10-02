16+
Авито при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза

Авито и BI.ZONE Brand Protection сотрудничают пять лет. За это время компании совместно повысили эффективность определения и блокировки фишинговых схем на 85%.

Авито — крупнейшая в мире классифайд-платформа. Более 2 млн новых объявлений появляется на площадке ежедневно, а ее ежемесячная аудитория составляет 72 млн пользователей.

Команда Авито непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании.

Среди ключевых задач Авито и BI.ZONE Brand Protection выделили следующие:

  • Защита от фишинговых атак;
  • Мониторинг фродовых схем на теневых ресурсах;
  • Контроль сохранности персональных данных клиентов и сотрудников;
  • Выявление забытых токенов и секретов на открытых платформах для разработки;
  • Защита от атак с использованием вредоносного ПО.

За время работы компании постоянно оптимизировали подход к проверке доменов, процесс блокировки фишинговых сайтов, использующих элементы дизайна платформы, и улучшили алгоритмы поиска нелегитимной активности. В результате количество фродовых ресурсов снизилось на 85% за 5 лет. При этом время, необходимое на блокировку таких сайтов, сократилось на 25%.

Антон Тупиков, технический лидер дирекции SafeСom, Авито: "Для нас ключевым приоритетом всегда остается безопасность пользователей. Совместно с BI.ZONE мы не просто реагируем на угрозы, а выстраиваем устойчивую систему, которая позволяет нам быть на шаг впереди злоумышленников. Это долгосрочная работа, и мы видим ее реальные плоды".

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection: "Главный инструмент злоумышленников — социальная инженерия. При этом злоумышленники постоянно изменяют подходы, пытаясь войти в доверие. Для своевременного обнаружения и блокировки фродовых ресурсов мы постоянно оптимизируем процессы и улучшаем алгоритмы. Наш совместный кейс с Авито — пример такой работы".

Назад. 02 октября 2025
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей
ФСБ задержала лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов
Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек
Авито при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза
В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка
"Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3
"Крылья Советов" переиграли "Сочи" в серии пенальти

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

