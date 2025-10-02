В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

16+
3 октября в Екатеринбурге состоится конференция "Импульс Т1". На мероприятии обсудят развитие национального инженерного сообщества, повышение кадрового потенциала и перспективы цифровых технологий. В конференции примут участие представители УрФУ, Т1, СберТеха, ОТП Банка и других компаний. Также для студентов будет организован хакатон, где они смогут продемонстрировать свои навыки, решая реальные задачи, и получить советы от экспертов.

Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входит в число городов с наиболее развитыми техническими вузами и сильной ИТ-экосистемой. В феврале 2025 года Центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) опубликовал рейтинг регионов по уровню цифровой трансформации, в котором Свердловская область вошла в десятку самых технологичных регионов России. Кроме этого, в рейтинге "РУССОФТ" за 2024 год регион вошел в семерку лидеров в области разработки.

Программа конференции будет посвящена возможностям профессионального роста ИТ-специалистов, предпринимательским инициативам и повышению эффективности в ИТ-отрасли. Кроме этого, на мероприятии будут представлены доклады, выступления экспертов и мастер-классы.

  • Дмитрий Власенков, руководитель направления программ внутреннего предпринимательства,  расскажет о программе "Т1 Основатель" и успешных историях ее участников в 2024 году.
  • Роман Чередников, директор портфеля проектов DION в ИТ-холдинге Т1, объяснит, как DION строит цифровую независимость и внедряет свои технологии.
  • Вячеслав Чернышов, Lead Java Developer в СберТех, расскажет, как увеличить производительность приложения в 2025 году, выжимая максимум из потоков.
  • Герман Шибанов, QA-инженер в ОТП Банк, раскроет, как автоматизация тест-кейсов помогает улучшить качество тестирования и экономить ресурсы команды.

В программе конференции предусмотрены дебаты и лекции, посвященные будущему ИТ-профессий, лидерству и психологии командной работы. 

С момента своего первого проведения "Импульс Т1" стал важной платформой для встреч лидеров науки, образования, бизнеса и государственной власти. В 2025 году события конференции охватят пять городов: после Нижнего Новгорода мероприятие пройдет в Екатеринбурге, Минске, Новосибирске и Москве.

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

