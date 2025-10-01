Авито соберет технологических лидеров на масштабную конференцию о будущем управления

01.10.2025 18:50 Читали 35

Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, проведёт масштабную конференцию avito.tech.conf, посвящённую лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций. Событие состоится 17 октября в Москве, в пространстве Loft Hall #8.

В центре внимания — трансформация роли управленцев: от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов и развития культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Эксперты Авито Тех представят практический опыт управления командой из более чем 3 тыс. инженеров, расскажут о процессах калибровок и поделятся кейсами успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес

Ключевые темы

Основная программа разбита на четыре ключевых направления:

Лидерство — развитие технологических лидеров, путь менеджера, управление ресурсами

Искусственный интеллект — внедрение ИИ в разработку, проекты и управление командами

Люди — оценка сотрудников, эмпатичное лидерство

Процессы — адаптация к изменениям, работа в условиях ограничений

Эксперты Авито покажут работающие сценарии применения ИИ: агрегацию технологического ландшафта, автоматизацию рутинных задач и внедрение "агентских" режимов с готовыми процессами. Конференция поможет участникам выработать четкие алгоритмы внедрения ИИ-инструментов в команде и стратегии использования генеративных технологий в разработке продуктов.

Другой ключевой темой конференции станет карьерный путь от инженера до руководителя: необходимые компетенции, развитие системного мышления и демонстрация управленческого потенциала. Процессы оценки сотрудников обсудят на панельной дискуссии — от разработки справедливых критериев до коммуникации результатов. Эксперты ведущих российских IT‑компаний поделятся опытом калибровок и объяснят, как балансировать между объективными метриками и субъективной оценкой при сохранении доверия в командах.

"Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики", — отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Спикеры и программа

Конференцию откроет приветственным словом управляющий партнёр Авито Иван Гуз. Управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев выступит с докладом о меняющейся роли лидера в эпоху развития генеративного ИИ. На главной сцене также выступят лидеры Авито:

Артур Щеглов (CTO Авито Авто) — алгоритмы принятия решений и принципы управления в Tech.

Ирина Вареник (Руководитель продукта для покупателей Авито Недвижимость) — лидерский подход через индивидуальность и эмпатию.

Александр Лукьянченко (руководитель разработки платформ Авито и AvitoPlato) — эффективное внедрение LLM в процессы разработки.

На панельных дискуссиях вместе с экспертами из Сбера, Яндекса, Альфа-Банка, Lamoda, Ozon и Unirest участники обсудят будущее управления в технологической сфере и процессы калибровок в крупных компаниях.

О конференции

Конференция avito.tech.conf — это масштабное мероприятие для тех, кто управляет процессами, продуктами и людьми в технологических компаниях в эпоху ИИ. В фокусе — не теоретические модели, а рабочие приёмы из реальных кейсов, с возможностью обсудить любую управленческую ситуацию с лучшими IT-менеджерами и получить практические советы в личных беседах.