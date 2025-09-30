На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД

30.09.2025 13:13 Читали 37

Обновления получил модуль PGAM (PostgreSQL Activity Monitor), входящий в состав продукта WatchDog — комплекса решений для сопровождения ИТ-инфраструктуры и информационных систем. PGAM позволяет проводить углублённый анализ систем управления базами данных (СУБД) в моменты аварий или нагрузочного тестирования — и автоматически указывает на объекты, параметры которых выходят за рамки "эталонных". Благодаря изменениям в логике запросов к базам данных и улучшению в области UI работа пользователей с модулем стала более удобной, а время ответа системы сократилось до 50%.

Функционал PGAM особенно актуален в контексте глобального тренда на растущий объём создаваемых данных. Аналитика показывает, что в 2024 году их количество достигло 149 зеттабайт в год, а уже к 2028 году этот показатель может увеличиться до 394 зеттабайт в год или свыше 1 млрд терабайт в день. Вопрос оперативной обработки и эффективного управления генерируемой информацией и выходит на передний план для компаний из разных секторов экономики — как на мировом, так и на российском рынках.

Модуль PGAM, как часть комплексного продукта по контролю ИТ-инфраструктуры, полностью поддерживает все функции продуктов мониторинга активности СУБД PostgreSQL. Инструмент в реальном времени проводит анализ систем управления, при этом не требуя прямого доступа к серверу. В момент обращения пользователя он отслеживает проблемные и длительные запросы, блокировки, а также системные процессы. В результате PGAM оперативно обеспечивает разработчиков и администраторов информационной системы сведениями о состоянии баз данных.

Веб-интерфейс PGAM поделён на разделы и категории, что значительно упрощает работу с сервисом. В разделах представлена информация о блокировках, базах данных, кластерных сервисах и запросах. Элементы отображаются в виде дашбордов, отчётов и графиков с цветовой индикацией, которая помогает быстро выявлять проблемные зоны.

Недавние улучшения PGAM значительно повысили скорость и производительность работы модуля — теперь часть запросов к наблюдаемой базе данных выполняется параллельно. Помимо этого, исправленные системные ошибки и улучшенный пользовательский интерфейс, первично отображающий только самую нужную информацию, упростили опыт взаимодействия с инструментом и позволяют максимально оперативно получать доступ к интересующим данным.

"Стабильность СУБД сегодня — это фундамент успешной работы любой компании, которая взаимодействует с большими объёмами данных. В ближайшие годы российский рынок СУБД будет расти опережающими общий ИТ-рынок темпами, а значит, всё большим компаниям понадобятся передовые инструменты для контроля систем обработки информации. Т1 Облако предоставляет такое решение: модуль PGAM автоматически находит корневые причины сбоев, сравнивая показатели с эталонными параметрами, основанными на лучших практиках и стандартах надёжности. Недавние улучшения производительности и UI повысили удобство и эффективность инструмента — и теперь позволяют ещё оперативнее реагировать на любые инциденты", — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Облако.