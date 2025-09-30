На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД

16+
Обновления получил модуль PGAM (PostgreSQL Activity Monitor), входящий в состав продукта WatchDog — комплекса решений для сопровождения ИТ-инфраструктуры и информационных систем. PGAM позволяет проводить углублённый анализ систем управления базами данных (СУБД) в моменты аварий или нагрузочного тестирования — и автоматически указывает на объекты, параметры которых выходят за рамки "эталонных". Благодаря изменениям в логике запросов к базам данных и улучшению в области UI работа пользователей с модулем стала более удобной, а время ответа системы сократилось до 50%.

Функционал PGAM особенно актуален в контексте глобального тренда на растущий объём создаваемых данных. Аналитика показывает, что в 2024 году их количество достигло 149 зеттабайт в год, а уже к 2028 году этот показатель может увеличиться до 394 зеттабайт в год или свыше 1 млрд терабайт в день. Вопрос оперативной обработки и эффективного управления генерируемой информацией и  выходит на передний план для компаний из разных секторов экономики — как на мировом, так и на российском рынках.

Модуль PGAM, как часть комплексного продукта по контролю ИТ-инфраструктуры, полностью поддерживает все функции продуктов мониторинга активности СУБД PostgreSQL. Инструмент в реальном времени проводит анализ систем управления, при этом не требуя прямого доступа к серверу. В момент обращения пользователя он отслеживает проблемные и длительные запросы, блокировки, а также системные процессы. В результате PGAM оперативно обеспечивает разработчиков и администраторов информационной системы сведениями о состоянии баз данных.

Веб-интерфейс PGAM поделён на разделы и категории, что значительно упрощает работу с сервисом. В разделах представлена информация о блокировках, базах данных, кластерных сервисах и запросах. Элементы отображаются в виде дашбордов, отчётов и графиков с цветовой индикацией, которая помогает быстро выявлять проблемные зоны.

Недавние улучшения PGAM значительно повысили скорость и производительность работы модуля — теперь часть запросов к наблюдаемой базе данных выполняется параллельно. Помимо этого, исправленные системные ошибки и улучшенный пользовательский интерфейс, первично отображающий только самую нужную информацию, упростили опыт взаимодействия с инструментом и позволяют максимально оперативно получать доступ к интересующим данным. 

"Стабильность СУБД сегодня — это фундамент успешной работы любой компании, которая взаимодействует с большими объёмами данных. В ближайшие годы российский рынок СУБД будет расти опережающими общий ИТ-рынок темпами, а значит, всё большим компаниям понадобятся передовые инструменты для контроля систем обработки информации. Т1 Облако предоставляет такое решение: модуль PGAM автоматически находит корневые причины сбоев, сравнивая показатели с эталонными параметрами, основанными на лучших практиках и стандартах надёжности. Недавние улучшения производительности и UI повысили удобство и эффективность инструмента — и теперь позволяют ещё оперативнее реагировать на любые инциденты", — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Облако.

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она