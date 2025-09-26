Более 6,8 млн запчастей и 18 000 единиц техники: маркетплейс "Своё Фермерство" от РСХБ усиливает цифровые инструменты для аграриев

Точность и скорость: как работают новые функции "Своё Фермерство"
Для профессиональных закупщиков обновлён функционал поиска: теперь поиск по коду детали доступен на всех страницах. Добавлены вкладка "Схемы" и атрибут "Количество деталей в узле" — это повышает точность подбора комплектующих. Также появился параметр "Применяемость", указывающий марку, модель и узел техники, с которой совместима деталь. Это помогает избежать неточностей при заказе.
Интеграция с каталогом техники позволяет сопоставлять запчасти с конкретными моделями оборудования, что значительно ускоряет процесс закупки и снижает риски несоответствия.
Цифровая трансформация агробизнеса
"Мы понимаем, насколько критична скорость и точность при закупке запчастей — от этого напрямую зависит работа всей сельхозтехники, особенно в разгар сезона. Новые сервисы маркетплейса помогают пользователям быстро и точно находить нужные товары в одном месте, без риска простоев и лишних затрат. Мы создали инновационные инструменты, которые делают выбор и покупку максимально точными, безопасными и удобными. Это не просто технологии — это реальная поддержка агробизнеса в условиях высокой ответственности", — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.
Маркетплейс "Своё Фермерство" является ключевой цифровой платформой для АПК, объединяя поставщиков и покупателей в единой экосистеме. Внедрение решений для подбора запчастей — очередной шаг в технологичной трансформации отрасли, который делает работу сельхозпредприятий более конкурентоспособной.