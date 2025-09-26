Прокуратура заинтересовалась длительной задержкой рейса из Самары в Анталью

26.09.2025 14:11 Читали 2

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с длительной задержкой рейса из Самары в Анталию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, в среду, 24 сентября, в аэропорту Курумоч произошла длительная задержка рейса авиакомпании AZUR Air, вылетавшего в Анталию (Турция).

В аэропорту для пассажиров рейса организовали мобильную приемную. Сообщалось, что на месте находится Куйбышевский транспортный прокурор.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, в том числе характер предоставления пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в сообщении.