Прокуратура заинтересовалась длительной задержкой рейса из Самары в Анталью

По предварительным данным, в среду, 24 сентября, в аэропорту Курумоч произошла длительная задержка рейса авиакомпании AZUR Air, вылетавшего в Анталию (Турция).
В аэропорту для пассажиров рейса организовали мобильную приемную. Сообщалось, что на месте находится Куйбышевский транспортный прокурор.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, в том числе характер предоставления пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в сообщении.