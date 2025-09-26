Авито Бизнес 360 назван единой точкой входа для 91% задач малого и среднего бизнеса

26.09.2025 11:21 Читали 8

Аналитики "РБК Исследования рынков" назвали самые актуальные задачи по закупкам товаров и услуг для малого и среднего бизнеса в России. Наиболее востребованной оказалась закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности. Результаты исследования также показали, что в пространстве Авито Бизнес 360 можно решить 91% задач малого и среднего бизнеса.

Аналитики "РБК Исследования рынков" выявили 32 наиболее актуальные задачи по закупкам товаров и услуг для предприятий малого и среднего бизнеса в России, из которых 30, согласно результатам исследования, можно решить через Авито Бизнес 360. В перерасчете это 91% рабочих задач.

"Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Так, по данным Авито, мы видим, что смогли ускорить поиск наших бизнес-пользователей в 1,8 раз. А отдельные инструменты — такие, как сервис "Запрос коммерческих предложений" — не только ускорили, но и разгрузили бизнес. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В числе задач, которые закрывает Авито Бизнес 360 — четыре из пяти самых актуальных для бизнеса в ежедневной работе, по подсчетам "РБК Исследования рынков". Наиболее востребованной из них оказалась закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности — ее отметили 39% опрошенных сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в закупочной деятельности. На втором месте — деловые услуги (31%), а тройку лидеров замыкает закупка товаров для перепродажи (28%). Также в топ-5 вошли закупки оборудования (28%) и лицензий на ПО (22%). Последняя услуга пока не представлена на Авито Бизнес 360.

При этом в перечень решений Авито Бизнес 360 входят остальные услуги из топ-10 актуальных для бизнеса — это закупка сырья для производства (ее отметили 19% опрошенных), закупка запчастей к оборудованию (18%), аренда коммерческой недвижимости (16%), закупка стройматериалов (16%) и подбор поставщиков (15%).

Кроме того, в Авито Бизнес 360 можно решить такие востребованные задачи, как подбор персонала (отметили 14% опрошенных) и аренда транспорта (11%).