Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

24.09.2025 17:15 Читали 6

Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов.

Теперь ипотека на покупку квартиры, в т. ч. в строящемся многоквартирном доме, или жилого дома с земельным участком доступна по минимальной ставке 21,5% годовых. Максимальная процентная ставка — 25%. Первоначальный взнос должен быть не менее 30,01% от стоимости приобретаемой недвижимости.

"Россельхозбанк гибко реагирует на политику Центробанка России, и снижение ключевой ставки позволило нам повысить доступность ипотечного кредитования. Помимо этого, продолжается активное развитие цифровых сервисов, включающих экспертную оценку имущества, проверку законности сделок с недвижимостью и электронную регистрацию договоров купли-продажи", — отметила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Рассчитать ставку по программе ипотечного жилищного кредитования и воспользоваться другими услугами можно на онлайн-платформе Свое Жилье.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.