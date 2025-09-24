Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

Для участия в акции необходимо оформить дебетовую карту "Своя Плюс" или кредитную карту "Своя" платёжной системы МИР, в рамках программы лояльности ежемесячно выбирать 5 любимых категорий покупок в приложении и на протяжении трёх месяцев подряд выполнять только одно из следующих условий:
- Совершить не менее 5 (пяти) расходных операций на общую сумму не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей только по дебетовой карте или только по кредитной карте;
- Получать на счет дебетовой карты пенсионные или зарплатные зачисления и совершить покупки в выбранных категориях с использованием этой карты.
Максимальный кешбэк 25% начисляется за операции, совершенные в выбранных категориях (за исключением категории "1% на всё"), не позднее последнего рабочего дня месяца, который следует за третьим месяцем выполнения клиентом условий акции. Полученные баллы можно конвертировать в рубли или использовать для совершения покупок у партнёров: фермерских продуктов, путешествий, товаров ручной работы и т. д.
"По случаю юбилея Россельхозбанка мы запустили акцию "25 лет нам, бонусные баллы вам!" для наших клиентов. Повышенный кешбэк до 25% по дебетовым и кредитным продуктам Россельхозбанка позволяет получать больше преимуществ от ежедневных покупок", — отметила руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.
Акция действует с 25.08.2025 по 31.01.2026 (период выполнения условий акции с 25.08.2025 по 31.12.2025).
Подробную информацию по правилам акции и продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.
*Кешбэк в размере 25% (далее — Вознаграждение) — возврат части расходов за покупки бонусными баллами, начисляемыми дополнительно в рамках маркетинговой акции "25 лет нам, бонусные баллы вам! от АО "Россельхозбанк" (далее — Акция). Период Акции с 00:00 МСК 25.08.2025 (вкл) по 23:59 МСК 31.01.2026 (вкл). Условия Акции: Участник — физическое лицо, не имеющее с Банком заключенных действующих договоров в течение 6 месяцев, предшествующих дате начала Периода проведения Акции, оформившее дебетовую/кредитную карту Банка (до 23:59 МСК 20.10.2025 (вкл)) либо дебетовую карту для получения пенсионных зачислений (до 23:59 МСК 30.09.2025 (вкл), которое в период до 31.12.2025 в течение 3 месяцев подряд выбирает 5 категорий покупок в рамках Программы лояльности и совершает одно из следующих действий: ежемесячно совершает не менее 5 расходных операций в выбранных категориях (за исключением категории "1% на всё") на общую сумму не менее 25 000 рублей по дебетовой/кредитной карте или получает на счет дебетовой карты Банка пенсионные и/или зарплатные зачисления, а также совершает расходные операции в выбранных категориях (за исключением категории "1% на всё"). Участнику, выполнившему условия Акции, Банк начисляет вознаграждение в размере 25% за совершение расходных операций в выбранных категориях покупок (за исключением операций в категории "1% на всё") в порядке, предусмотренном Правилами акции, но не более 3000 бонусных баллов в месяц. Если количество баллов по акции больше или равно количеству баллов по программе лояльности, то Вознаграждение не начисляется и не выплачивается. Подробнее ознакомиться с Правилами проведения Акции можно на сайте банка по адресу.