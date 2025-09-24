Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

24.09.2025 09:11 Читали 11

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

"На данный момент нет повышения тарифа и не утверждается величина роста. Ведутся лишь технические работы по расчету затрат на обращение с ТКО в регионе. Такой анализ необходим в том числе для оценки возможной нагрузки на бюджеты с учетом социальной поддержки отдельных категорий жителей, а также для подготовки конкурсной документации по выбору регионального оператора.

Важно понимать: тариф для населения определяется после завершения процедуры выбора регионального оператора. Расчет тарифа происходит в установленном порядке и учитывает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги, что исключает произвольные или внезапные скачки цен", - говорится в сообщении.