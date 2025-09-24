Топ-менеджеры ВСК снова в числе лучших

24.09.2025 12:22 Читали 7

Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров — 2025". Проект реализуется Ассоциацией менеджеров России и издательским домом "Коммерсантъ" для оценки профессиональной репутации управленцев в различных отраслях экономики.

В числе лучших управленцев страны 2025 года — Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, вошедшая в категорию лучших директоров по цифровой трансформации, и Алексей Чуб, старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом, отмеченный в списке лучших директоров по отношениям с органами власти.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" формируется на основе экспертных оценок и голосования представителей бизнес-сообщества. Он учитывает не только профессиональные достижения и эффективность управления, но и вклад менеджеров в развитие своих компаний и отрасли в целом.

Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России. В этом году рейтинг включал 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Выбор лауреатов проходил в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи и публикация результатов.

Топ-менеджеры ВСК на протяжении нескольких лет стабильно входят в этот престижный рейтинг. Это подтверждает, что компания последовательно укрепляет кадровый потенциал и следует высоким стандартам корпоративного управления.