Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде

22 сентября в Нижнем Новгороде завершился хакатон для ИТ-специалистов в рамках конференции "Импульс Т1". Почти 300 студентов из разных городов России приняли участие в соревновании: на протяжении 48 часов они работали над прикладными решениями двух бизнес-кейсов, а в финале представили свои разработки экспертному жюри.

В рамках ИТ-соревнования специалисты решали практико-ориентированные задачи, связанные с фронтенд- и бэкенд-разработкой, тестированием, системным анализом и другими важными ИТ-направлениями. Первый кейс был посвящен созданию инструмента, способного круглосуточного отслеживать работоспособность сайтов и мгновенного предупреждать о сбоях. Второй кейс был ориентирован на HR-направление и ставил перед студентами задачу разработать персонального ИИ-ассистента, который будет предлагать сотрудникам карьерные маршруты и помогать рекрутерам искать таланты внутри компании по "умным" фильтрам.

В решении первого кейса победу одержали студенты из университетов Иннополис (Никита Максименко и Карина Синятуллина) и УрФУ (Лев Лежнин). На втором месте оказалась команда из Москвы и Краснодара, состоящая как из студентов МТУСИ (Максим Кучерявенко), так и из начинающих специалистов (Владислав Мельничук, Даниил Шулькин, Артем Петрунин). Третье место завоевали студенты из ННГУ (Владимир Баландин и Сергей Свистухин) и МИРЭА (Антон Комаров).  

Лучшее решение для HR-кейса представили студенты СамГТУ — Роман Гуськов, Данила Петрухин, Иван Климов, Даниил Артеменко. Второе место заняли ребята из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга — студенты Нижегородского филиала НИУ ВШЭ (Даниил Михайленко и Денис Никошин) и УрФУ (Даниил Духанин). Третье место досталось студентам МТУСИ: Вера Петросян, Алеся Мосева, Василий Кудрявцев, Андрей Сопов, Катерина Юношева.  

Конкурс в Нижнем Новгороде стал первым из 5 хакатонов в рамках ИТ-конференции. Соревнования также пройдут еще в 4 городах: Екатеринбурге, Минске, Новосибирске и Москве. 

Импульс Т1 — это ставшая уже традиционной серия ежегодных отраслевых конференций, который организует ИТ-холдинг Т1. Хакатоны стали важной частью форума и площадкой для обмена опытом и поиска нестандартных решений. Общий призовой фонд хакатонов составляет около 4 млн рублей. 

