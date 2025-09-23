16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Екатерина Немченко назначена управляющим директором Авито по работе с людьми

Читали 6

Екатерина Немченко с 1 октября 2025 года назначена управляющим директором Авито по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) и войдет в состав правления компании. На новой должности она будет отвечать за реализацию принятой ранее HR-стратегии, нацеленной на дальнейшее повышение уровня автоматизации HR, масштабирование программ по развитию талантов, поддержку и развитие культуры.

Сергей Пивень, управляющий партнер Авито: "Для Авито это знаковое решение. Мы снова подтверждаем, что лучшие лидеры растут внутри компании, это доказательство, что наша система развития талантов работает, в том числе на самых высоких уровнях. Екатерина за 20 лет в крупном бизнесе работала в таких компаниях как Coca-Cola HBC, Danone, занимала свыше 10 разных функциональных ролей, в том числе имеет собственный предпринимательский опыт. Екатерина про человечный подход к процессам, и на масштабах Авито такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами".

Екатерина Немченко, управляющий директор Авито по работе с людьми: "За годы работы я поняла простую вещь: все результаты — это следствие решений и действий людей. Самые успешные бизнес-модели и самые амбициозные идеи не имеют ни единого шанса на долгосрочный успех без сильной команды. Я глубоко убеждена в том, что таланты — это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания. Надеюсь, что моя квалификация позволит сильной команде HR-бренда достичь амбициозных результатов".

Екатерина работает в компании с 2023 года, за это время она с нуля построила функцию финансового планирования и анализа Авито. Помимо основной деятельности Екатерина преподает собственный авторский курс "Финансы для FoodTech" в Национальном исследовательском университете ИТМО и обучает студентов в продуктовой магистратуре Авито и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Она имеет дополнительную специализацию коуча по стандартам ICF, более 10 лет выступает внутренним тренером и фасилитатором. Екатерина выросла в городе Североморск в семье врачей, с медалью закончила школу, а затем стала обладательницей красного диплома Российского Торгово-Экономического Университета. 

На данный момент в Авито работает свыше 12 тыс. человек. Команда одной из крупнейших ИТ-компаний, которая создает уникальный продукт для миллионов людей по всей стране, объединяет не только разработчиков и инженеров, но и креаторов, аналитиков, специалистов по клиентскому сервису, образованию, продажам, логистике и кадрам, юристов, маркетологов и других лидеров рынка. Комьюнити профессионалов объединено общими ценностями, которые закреплены в Манифесте. Особая культура внутри компании поддерживается в том числе за счет работы разнообразных программ по мотивации и развитию лидерства.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 сентября 2025
Авито проведет бизнес-вебинары для предпринимателей совместно с АСИ
Екатерина Немченко назначена управляющим директором Авито по работе с людьми
БАДы и таблетки витамина С россиянам больше не нужны: врач ВСК развеяла мифы об осеннем питании

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она