Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Суд вынес приговор производителям смертельного напитка "Мистер Сидр"

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары зачитал обвинительный приговор обвиняемым в производстве смертельного напитка "Мистер Сидр".

Напомним, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 - легкий вред здоровью, 30 пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие полагает, что ради извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат Анар Гусейнов нарушил требования к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. К незаконной деятельности мужчина привлек знакомого Артема Айрапетяна.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину вынесли приговор ранее.

Айрапетяну и Гусейнову вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").

22 сентября в зале суда Красноглинского района Самары собралось много людей: адвокаты, потерпевшие, журналисты. Подсудимых привел в наручниках конвой. Один из мужчин, которого завели в клетку, имел на лице черную медицинскую маску. Говорят, на прошлые заседания он являлся так же. Адвокат подсудимых отказал журналистам в комментариях.

В итоге суд постановил назначить Гусейнову девять лет колонии общего режима, Айрапетяну - восемь лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Речь в каждом идет о сотнях тысяч рублей.

Назад. 22 сентября 2025
