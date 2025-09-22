АвтоСпецЦентр и ВСК выявили самые популярные и самые аварийные марки в сегменте коммерческого транспорта

16+
В 2025 году Hyundai и Москвич стали лидерами рейтинга самых востребованных у бизнеса автобрендов. Самая частая причина обращений юридических лиц в сервисные центры — это ДТП, в результате которых требуется ремонт кузова. Причем, самая "аварийная" марка авто в коммерческих парках — Toyota, а наиболее "опасные" для бизнеса регионы — Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты совместного исследования Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.

Согласно опросу*, проведенному ГК АвтоСпецЦентр в 2025 году, на долю такси и каршеринга приходится порядка 65% продаж автомобилей юридическим лицам, еще 15% сделок — пополнение автопарков в логистической сфере (различные виды доставки). Также корпоративные парки автомобилей содержат торговые сети (12%) и инжиниринговые фирмы (7%). Причем, каждое второе юридическое лицо, закупавшее авто в 2025 году, относится к категории малого и среднего бизнеса.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, в число наиболее востребованных у бизнеса марок (без учета сферы перевозок и аренды авто) входят автомобили Hyundai (29% респондентов приобрели авто этого бренда в 2025 году), Citroen (22%), CHERY (19%), KAIYI (16%), Peugeot (9%), Nissan (4%). В такси и каршеринге структура продаж несколько отличается — лидером продаж в 2025 году стал Москвич (30%), следом идут Belgee (26%), CHERY (21%), Haval (15%), Geely (6%).

В рамках сервисного обслуживания корпоративных клиентов, чаще всего представители бизнеса обращаются в дилерский центр в связи с необходимостью ремонта кузова (вкл. покраску, выравнивание вмятин и пр.) (36%), замены тормозных дисков (22%), планового прохождения базового ТО (замена масла, сход-развал и р.) (21%), замены амортизаторов, сайлентблоков и прочих узлов и механизмов (15%), ремонта подвески (14%) и двигателя (12%) (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

По оценкам Страхового Дома ВСК, в рамках каско самыми частыми причинами обращений со стороны юридических лиц (вкл. такси и каршеринг) являются: попадание в ДТП (53%), бой стекол (33%), внешнее воздействие (вкл. падение деревьев, ущерб от коммунальных аварий и пр.) (10%), а также вандализм (2,5%). В топ-5 брендов-лидеров по числу страховых случаев по каско в 2025 году стали: Toyota (6,2%), Lada (6,1%), HAVAL (5,1%), Geely (4,3%), Mercedes-Benz (3,8%).

Самыми "опасными" для корпоративных автопарков регионами по оценкам ВСК являются:

  1. Москва и Московская область (13,2% и 7,9% соответственно).
  2. Санкт-Петербург (5,4%).
  3. Краснодарский край (4,6%).
  4. Татарстан (4,5%).
  5. Кемеровская область (2,5%).

Чаще всего происшествия с автомобилями юридических лиц фиксируются в марте (18,8%) и феврале (15%).

*опрос проводился в сентябре 2025 года среди юридических лиц-клиентов ГК АВТОДОМ, которые приобретали легковой коммерческий транспорт в 2025 году. Всего около 500 респондентов.

ИТ-холдинг Т1: человечество вступило в эру цифровых ассистентов
Авито: молодые предприниматели переходят в диджитал-формат
В ИТ-холдинге Т1 выяснили, что внедрение ИИ-ассистента позволит увеличить общую скорость разработки на 20%

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

