Страховой Дом ВСК — лидер в страховании финансовых рисков по версии Эксперт РА

19.09.2025 16:51 Читали 3

Страховой Дом ВСК стал победителем в номинации "Ведущие позиции в страховании финансовых рисков" рейтинга агентства Эксперт РА. Награждение состоялось в рамках юбилейного V ежегодного форума "Будущее страхового рынка".

В рамках ежегодного форума "Будущее страхового рынка", организованным рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке ВСС, прошла церемония награждения ведущих российских страховщиков по итогам рэнкингов "Эксперт РА". Страховой Дом ВСК признан лучшей компанией в номинации "Ведущие позиции в страховании финансовых рисков".

В целом аналитики "Эксперт РА" позитивно оценивают динамику российской страховой отрасли. По данным экспертов, страховщики прогнозируют прирост non-life сегмента рынка на уровне около 10% по итогам 2025 года. Ключевыми драйверами отрасли стали быстрая адаптация к внешним условиям и модификация страховых продуктов.

"В текущих экономических реалиях страхование финансовых угроз становится важной частью риск-менеджмента для крупных корпораций и небольших предприятий. Мы создаем гибкие программы для бизнеса, включающие страхование банковских гарантий, торговых кредитов, страхование рисков при экспортных поставках, а также авансовых платежей по импортным контрактам. За последние несколько лет спрос на такого рода страховые решения значительно вырос, и, на наш взгляд, тенденция сохранится и в ближайшее время", — отметил Артем Азарченков, руководитель Центра страхования финансовых рисков Страхового Дома ВСК.