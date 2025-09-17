Т1 Интеграция и "Лаборатория Касперского" объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз

16+
Т1 Интеграция (входит в ИТ-холдинг Т1) и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума Kazan Digital Week 2025. Стороны объединяют компетенции для повышения уровня информационной безопасности промышленных объектов.

Партнёрство нацелено на реализацию комплексных проектов для нефтегазового сектора, химической промышленности и электроэнергетики. Т1 планирует использовать решения "Лаборатории Касперского" в проектах по внедрению систем управления и автоматизации технологических и безопасных процессов предприятия, а "Лаборатория Касперского" обеспечит техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла проектов — от проектирования и пилотирования до внедрения и сопровождения решений.

Первым этапом в рамках соглашения стало подтверждение совместимости продуктов Т1 Интеграция и "Лаборатории Касперского": ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks), решения для анализа трафика, обнаружения и реагирования на киберугрозы в промышленных сетях. Компании также договорились о совместном развитии продуктов, их доработке под требования заказчиков и апробации новых технологий.

"Наше сотрудничество с "Лабораторией Касперского" позволит решать одну из ключевых задач наших клиентов — обеспечение стабильной работы и надёжной защиты систем управления и автоматизации технологических процессов предприятий. Мы убеждены, что объединение сильных игроков рынка и подтверждение совместимости ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" и Kaspersky KICS for Networks особенно важно в условиях, когда уровень киберрисков не снижается, а требования к защите объектов КИИ только растут", — прокомментировал Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

"Промышленность остается одной из главных целей киберзлоумышленников. Мы активно развиваем решения для защиты отрасли и взаимодействуем с отечественными производителями АСУ ТП. Объединение усилий позволяет создавать продукты, которые не только обеспечивают стабильность технологических процессов, но и учитывают наиболее актуальные требования к информационной безопасности предприятий. Совместная работа с командой Т1 Интеграция станет новым этапом в повышении цифровой устойчивости российского индустриального сектора", — прокомментировала Анна Кулашова, вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Подписание соглашения стало логичным шагом в развитии стратегического взаимодействия компаний — Т1 Интеграция обладает платиновым статусом партнёра "Лаборатории Касперского", что подтверждает высокий уровень технической экспертизы и активную работу с решениями вендора. Т1 Интеграция использует весь спектр технологий "Лаборатории Касперского" в проектах по модернизации информационной инфраструктуры крупнейших российских заказчиков, а также развивает на их базе собственные сервисы и решения в области информационной безопасности.

17 сентября 2025
Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

