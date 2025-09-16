Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации

16.09.2025 12:39 Читали 7

Совместное предприятие, созданное компанией ЛАНИТ и ИТ-холдингом Т1, — новый крупный игрок на рынке банковского оборудования, объявляет о начале серийного выпуска инновационных отечественных банкоматов под брендом НОБЭКС. О работе над прототипом банкомата ЛАНИТ и ИТ-холдинг Т1 заявляли в октябре 2024 года.

Банкоматы НОБЭКС сочетают в себе передовые технологии и беспрецедентную для рынка степень локализации производства, предлагая принципиально новый подход к организации банковской инфраструктуры в условиях импортозамещения.

Банкоматы НОБЭКС спроектированы и собраны на территории РФ на собственной сертифицированной производственной площадке в Московской области. Это обеспечивает полный контроль цепочки поставок и дает возможность оперативной модернизации под запросы банков. При разработке устройств были учтены требования, которые Минпромторг России предъявляет к оборудованию такого типа, а также актуальные потребности отечественных финансовых организаций к современной платежной инфраструктуре.

Предприятие получило аккредитацию в Центральном банке Российской Федерации как локальный разработчик шаблонов валют, применяемых в новом оборудовании. Банкоматы НОБЭКС прошли сертификацию в Минпромторге и ЦБ РФ и внесены в реестр отечественного оборудования. Ключевое преимущество новых банкоматов — использование местных компонентов и ПО, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 719 по импортонезависимости промышленной продукции. Отечественный системный блок совместим с разными операционными системами — от привычного Microsoft Windows до Astra Linux. Полный контроль над устройством позволяет работать без иностранных драйверов и в любой момент менять конфигурацию. Особое внимание уделяется безопасности платежей и национальной криптографии — совместное предприятие создало единственный в России Удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых ПИН-клавиатурами, что гарантирует защиту данных граждан от доступа из-за границы.

Банкоматы НОБЭКС были впервые показаны профессиональному сообществу в рамках крупнейшего мероприятия финансового сектора России и зарубежья — на международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес и денежное обращение", который прошел в Москве. Среди представленных в экспозиции банкоматов особое внимание участников форума привлек единственный в России действующий банкомат НОБЭКС, оснащённый первой отечественной ПИН-клавиатурой. Мероприятие позволило продемонстрировать инновационные решения для обеспечения технологической независимости аппаратных устройств самообслуживания в банковском секторе.

"Наш подход сочетает многолетний опыт в отрасли и профессиональную экспертизу, а также инновационные технологии, соответствующие самым современным требованиям безопасности с последовательным увеличением локализации. Уже сегодня критически важные системы разработаны в России, а в перспективе мы планируем достичь полной технологической независимости. Продукция под брендом НОБЭКС доказала свою надежность в ходе тестирования и готова к масштабному внедрению в банковскую инфраструктуру. Дебют на ПЛАС-Форуме, ключевой площадке для диалога в индустрии, подтвердил высокий интерес рынка к нашим решениям и открыл новые возможности для партнерства", — отметил Олег Гоценбиллер, операционный директор совместного предприятия.