16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении БК "Самара"

Читали 7

Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление баскетбольного клуба "Самара". В отношении организации ввели процедуру наблюдения. Это первая стадия процедуры банкротства, цель которой - оценить состояние юрлица и определить ход дальнейших действий.

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Суд назначил временным управляющим БК члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В течение периода наблюдения он будет заниматься вопросами сохранности имущества должника, анализа его финансового состояния и обеспечения интересов кредиторов. Первый отчет управляющего рассмотрят в декабре.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров, но в итоге создали новый БК "Самара", который будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

Версия для печати

Новости

Назад. 15 сентября 2025
Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца 2025
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении БК "Самара"
Сотрудник ВСК прошел 100 тысяч шагов за день, ливень и усталость не помешали личному рекорду
Видимость не более 30 см: спасатели рассказали, как тушили пожар в Сокских штольнях
Пять машин столкнулись в районе Южного моста в Самаре
"Крылья Советов" одержали уверенную победу над новым клубом Игоря Осинькина - 2:0

В России и мире

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

Культура и стиль

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она