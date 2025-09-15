16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Видимость не более 30 см: спасатели рассказали, как тушили пожар в Сокских штольнях

Сотрудники ПСС Самарской области рассказали, как проходила ликвидация пожара, произошедшего в Сокских штольнях.

Напомним, о задымлении сообщили 14 сентября в 12:15. На место происшествия отправили поисково-спасательный отряд. Из-за густого дыма видимость в галереях составляла не более 30 см, а концентрация угарных газов превышала норму в 250 раз. При этом в журнале, где отмечаются посетители штолен, значилось, что из системы не вышли два человека.

Спасатели обследовали все подземные "лагеря" и места частого пребывания туристов, но никого не нашли. Позже выяснилось, что посетители штолен уже дома и просто забыли поставить отметки о выходе.

В 400 м от входа обнаружили пять очагов горения пропитанных креозотом крепи сводов галерей общей площадью 150-180 кв. м. Для тушения спасатели вместе с сотрудниками ПСЧ №8 прокладывали пожарные рукава. Это был самый тяжелый этап работ, так как запаса воздуха в баллонах хватало на 40-50 минут, а дорога к месту возгорания и обратно занимала 30 минут. На борьбу с огнем оставалось 10-15 минут. К месту пожара пять раз подвозили по 18 заправленных сжатым воздухом баллонов. Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания завершились. 

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

