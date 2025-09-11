Страховой Дом ВСК получил премию за лучший пилотный проект по Process Mining

11.09.2025 12:28 Читали 3

Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов "ProcessTech: Проект года 2025". Компания одержала победу в номинации "Лучший пилотный проект" с инициативой TechSupport 360, направленной на развитие процессной аналитики и оптимизацию работы ИТ-поддержки.

Премия "ProcessTech: Проект года 2025" прошла в рамках форума ProcessTech Saransk. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших практик в сфере процессной аналитики, автоматизации и трансформации операций с использованием искусственного интеллекта и объединяет ведущие компании и команды, которые внедряют современные подходы к повышению эффективности управления бизнес-процессами.

Эксперты премии высоко оценили масштаб и результаты пилота, реализованного в ВСК за 4,5 месяца силами небольшой команды аналитиков. В рамках проекта были выдвинуты и подтверждены 3 ключевые гипотезы:

Оптимизация SLA: построены карты процессов по 1432 ИТ-услугам, для 356 процессов сокращены нормативы SLA без снижения качества сервиса, а также переподписаны все соглашения с бизнес-заказчиками.

Автоматизация метрик: 105 процессных метрик оцифрованы и интегрированы в BI-модуль, создан 21 интерактивный дашборд, что позволило высвободить более 2 000 человеко-часов в год и сократить время получения отчетности в 7 раз.

Управление KPI: 52 ключевых показателя эффективности автоматизированы, что дополнительно снизило нагрузку на сотрудников и высвободило сотни часов рутинной работы.

ВСК планирует развивать проект, масштабируя Process Mining и BI от Proceset на управление инцидентами, авариями и ИТ-закупками, а также внедрять предиктивную аналитику, ресурсное планирование и связку аналитики операций и технологий.

"Мы рады, что проект TechSupport 360 стал лауреатом премии. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Использование современных технологий делает работу ИТ-поддержки Страхового Дома ВСК более прозрачной, быстрой и эффективной, а значит, сотрудники бизнес-подразделений, клиенты и партнеры компании смогут получать еще более высокий уровень сервиса", — отметил Ренат Соколов, Руководитель Блока информационных технологий.

"В развитии бизнеса мы опираемся на реальные данные, а не на предположения. В Страховом Доме ВСК технология Process и Task mining внедрена в 2024 году. Процессная аналитика открывает новые горизонты для бизнеса: позволяет понимать реальные бизнес-процессы, находить точки роста и оптимизации, а значит — повышать эффективность и клиентоориентированность компании. С момента внедрения Process и Task mining в компании развиваются несколько центров компетенций, объединенных в гильдию процессной аналитики. Такая операционная модель внедрения нового для компании инструмента позволила нам за короткий срок добиться более 70% проникновения технологии по сотрудникам Центрального офиса и получить более 80 гипотез с совокупным эффектом в более чем 245 млн рублей.

Подключение ИТ Блока компании к инструменту процессной аналитики позволило качественно изменить чувствительную для внутренних и внешних клиентов область сервиса — ИТ-поддержку. Мы довольны достигнутым результатом, высокая оценка проекта TechSupport 360 профессиональным сообществом процессной аналитики мотивирует нас на новые достижения и работу по внедрению инноваций и новых технологий", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.