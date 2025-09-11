Страховой Дом ВСК получил премию за лучший пилотный проект по Process Mining

16+
Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии в области аналитики и автоматизации бизнес-процессов "ProcessTech: Проект года 2025". Компания одержала победу в номинации "Лучший пилотный проект" с инициативой TechSupport 360, направленной на развитие процессной аналитики и оптимизацию работы ИТ-поддержки.

Премия "ProcessTech: Проект года 2025" прошла в рамках форума ProcessTech Saransk. Конкурс направлен на выявление и поощрение лучших практик в сфере процессной аналитики, автоматизации и трансформации операций с использованием искусственного интеллекта и объединяет ведущие компании и команды, которые внедряют современные подходы к повышению эффективности управления бизнес-процессами.

Эксперты премии высоко оценили масштаб и результаты пилота, реализованного в ВСК за 4,5 месяца силами небольшой команды аналитиков. В рамках проекта были выдвинуты и подтверждены 3 ключевые гипотезы:

  • Оптимизация SLA: построены карты процессов по 1432 ИТ-услугам, для 356 процессов сокращены нормативы SLA без снижения качества сервиса, а также переподписаны все соглашения с бизнес-заказчиками.
  • Автоматизация метрик: 105 процессных метрик оцифрованы и интегрированы в BI-модуль, создан 21 интерактивный дашборд, что позволило высвободить более 2 000 человеко-часов в год и сократить время получения отчетности в 7 раз.
  • Управление KPI: 52 ключевых показателя эффективности автоматизированы, что дополнительно снизило нагрузку на сотрудников и высвободило сотни часов рутинной работы.

ВСК планирует развивать проект, масштабируя Process Mining и BI от Proceset на управление инцидентами, авариями и ИТ-закупками, а также внедрять предиктивную аналитику, ресурсное планирование и связку аналитики операций и технологий.

"Мы рады, что проект TechSupport 360 стал лауреатом премии. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Использование современных технологий делает работу ИТ-поддержки Страхового Дома ВСК более прозрачной, быстрой и эффективной, а значит, сотрудники бизнес-подразделений, клиенты и партнеры компании смогут получать еще более высокий уровень сервиса", — отметил Ренат Соколов, Руководитель Блока информационных технологий.

"В развитии бизнеса мы опираемся на реальные данные, а не на предположения. В Страховом Доме ВСК технология Process и Task mining внедрена в 2024 году. Процессная аналитика открывает новые горизонты для бизнеса: позволяет понимать реальные бизнес-процессы, находить точки роста и оптимизации, а значит — повышать эффективность и клиентоориентированность компании. С момента внедрения Process и Task mining в компании развиваются несколько центров компетенций, объединенных в гильдию процессной аналитики. Такая операционная модель внедрения нового для компании инструмента позволила нам за короткий срок добиться более 70% проникновения технологии по сотрудникам Центрального офиса и получить более 80 гипотез с совокупным эффектом в более чем 245 млн рублей.

Подключение ИТ Блока компании к инструменту процессной аналитики позволило качественно изменить чувствительную для внутренних и внешних клиентов область сервиса — ИТ-поддержку. Мы довольны достигнутым результатом, высокая оценка проекта TechSupport 360 профессиональным сообществом процессной аналитики мотивирует нас на новые достижения и работу по внедрению инноваций и новых технологий", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

Сахалин лидирует в ДФО: средние предлагаемые зарплаты молодых специалистов выросли до 97,5 тысяч рублей

На сессии "Профориентация: игра на опережение", организованной АСИ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), выступил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. Также в дискуссии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛ; Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); Илья Перфильев, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, ПАО "Аэрофлот"; Александр Соколов, заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам, Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

