Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси

ИТ-холдинг Т1, один из крупнейших игроков технологического рынка России, запускает уже третий цикл ежегодных отраслевых конференций "Импульс Т1", ориентированных на развитие национальной инженерной школы в стране. Первое мероприятие состоится 22 сентября в Нижнем Новгороде, затем — в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и, во второй раз в Минске.

Фокус 2025 года — "Центры инженерного мышления". В рамках мероприятия Т1 соберет на одной площадке экспертов ведущих компаний со всей страны, представителей государства и вузов, а также студентов для обмена опытом и объединения ИТ-сообщества. Ключевая цель конференций в этом году — выявить и поддержать региональные очаги технологической экспертизы, где университеты, бизнес и локальная экономика формируют собственную инновационную среду.

Повестка "Импульса Т1" имеет важное значение в масштабах всей отрасли, поскольку усиление кадрового потенциала за пределами двух столиц позволит восполнить дефицит ИТ-специалистов на рынке. Об их нехватке сегодня сообщает большинство ИТ-компаний в стране, несмотря на то, что за последние пять лет число выпускников цифровых кафедр выросло на 70%.

"Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Программа конференций в каждом городе включает научно-деловые сессии и практико-ориентированные лекции от экспертов Т1 и специалистов отрасли, погружение в региональную специфику ИТ, дискуссии о последних технологических трендах. Кроме того, в рамках мероприятий пройдут хакатоны, участники которых смогут продемонстрировать свои навыки в решении кейсов и получить обратную связь, создав прикладной ИТ-продукт под конкретный бизнес-запрос.

Впервые часть мероприятий пройдет на площадках вузов-партнеров Т1 — МАИ, УрФУ и НГУ. В прошлом году "Импульс Т1" собрал несколько тысяч участников офлайн и свыше миллиона онлайн-слушателей. Спикерами конференции стали более 130 экспертов из технологических компаний, университетов и министерств.

Информационными партнерами "Импульса Т1" в 2025 году выступают "Комсомольская правда", издание Anti-Malware.ru и "Деловая Москва".

Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

На сессии "Профориентация: игра на опережение", организованной АСИ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), выступил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. Также в дискуссии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛ; Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); Илья Перфильев, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, ПАО "Аэрофлот"; Александр Соколов, заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам, Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

