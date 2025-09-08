В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА

08.09.2025 09:20 Читали 9

В соответствии с указом президента РФ от 19.10.2022 №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №756" для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Самарской области оперативный штаб региона, созданный в соответствии с этим указом, принял решение о запрете на фотографирование, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации, касающейся:

- применения и последствий применения средств противодействия БПЛА;

- мест падения и нахождения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений;

- мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, сооружений систем связи, сооружений и систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.

Неисполнение или нарушение запрета в соответствии со ст. 10.9 закона Самарской области от 1.11.2007 №115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн рублей.