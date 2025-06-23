Стали известны матчи "Крыльев Советов" и "Акрона" на МИР РПЛ 2025/26

В первом туре, который пройдет с 18 по 21 июля, состоится волжское дерби — "Акрон" — "Крылья Советов".
С 24 по 28 июля "Крылья" встретятся с "Пари НН", "Акрон" сыграет с "Сочи".
В третьем туре (1 — 4 августа) самарцы проведут гостевой матч у "Ростова", а тольяттинцы примут "Спартак".
Четвертый тур (8-11 августа) — "Крылья" сыграют с "Балтикой", "Акрон" — с махачкалинским "Динамо".
В пятом туре (15-18 августа) "Крылья" встретятся с "Ахматом". "Акрон" сыграет с "Торпедо".
6-й тур (22-25 августа)
"Крылья Советов" — "Краснодар"
ЦСКА — "Акрон"
7-й тур (29-31 августа)
"Локомотив" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Балтика"
8-й тур (12-15 сентября)
"Краснодар" — "Акрон"
"Крылья Советов" — "Сочи"
9-й тур (19-22 сентября)
"Спартак" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Рубин"
10-й тур (26-29 сентября)
"Крылья Советов" — "Динамо"
"Ахмат" — "Акрон"
11-й тур (3-5 октября)
"Рубин" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Зенит"
12-й тур (17-20 октября)
"Крылья Советов" — "Торпедо"
"Пари НН" — "Акрон"
13-й тур (24-27 октября)
ЦСКА — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Локомотив"
14-й тур (31 октября-3 ноября)
"Ростов" — "Акрон"
"Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"
15-й тур (7-9 ноября)
"Крылья Советов" — "Зенит"
"Динамо" — "Акрон"
16-й тур (21-24 ноября)
"Крылья Советов" — "Ростов"
"Рубин" — "Ахмат"
17-й тур (28 ноября-1 декабря)
"Краснодар" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Пари НН"
18-й тур (5-8 декабря)
"Зенит" — "Акрон"
"Балтика" — "Крылья Советов"
19-й тур (27 февраля-2 марта)
"Динамо" — "Крылья Советов"
"Торпедо" — "Акрон"
20-й тур (6-9 марта)
"Спартак" — "Акрон"
"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
21-й тур (13-16 марта)
"Пари НН" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Ахмат"
22-й тур (20-22 марта)
"Крылья Советов" — "Рубин"
"Локомотив" — "Акрон"
23-й тур (3-6 апреля)
"Зенит" — "Крылья Советов"
"Акрон" — ЦСКА
24-й тур (10-13 апреля)
"Крылья Советов" — "Ахмат"
"Акрон" — "Динамо"
25-й тур (17-20 апреля)
"Крылья Советов" — ЦСКА
"Рубин" — "Акрон"
26-й тур (21-23 апреля)
"Акрон" — "Динамо" (Махачкала)
"Сочи" — "Крылья Советов"
27-й тур (24-27 апреля)
"Крылья Советов" — "Локомотив"
"Балтика" — "Акрон"
28-й тур (1-4 мая)
"Крылья Советов" — "Спартак"
"Акрон" — "Краснодар"
29-й тур (8-11 мая)
"Торпедо" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Ростов"
30-й тур (17 мая)
"Крылья Советов" — "Акрон"