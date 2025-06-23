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Стали известны матчи "Крыльев Советов" и "Акрона" на МИР РПЛ 2025/26

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Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей Мир РПЛ в сезоне 2025/26.

В первом туре, который пройдет с 18 по 21 июля, состоится волжское дерби — "Акрон" — "Крылья Советов". 

С 24 по 28 июля "Крылья" встретятся с "Пари НН", "Акрон" сыграет с "Сочи".

В третьем туре (1 — 4 августа) самарцы проведут гостевой матч у "Ростова", а тольяттинцы примут "Спартак".

Четвертый тур (8-11 августа) — "Крылья" сыграют с "Балтикой", "Акрон" — с махачкалинским "Динамо". 

В пятом туре (15-18 августа) "Крылья" встретятся с "Ахматом". "Акрон" сыграет с "Торпедо". 

6-й тур (22-25 августа)

"Крылья Советов" — "Краснодар"
ЦСКА — "Акрон"

7-й тур (29-31 августа)

"Локомотив" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Балтика"

8-й тур (12-15 сентября)

"Краснодар" — "Акрон"
"Крылья Советов" — "Сочи"

9-й тур (19-22 сентября)

"Спартак" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Рубин"

10-й тур (26-29 сентября)

"Крылья Советов" — "Динамо"
"Ахмат" — "Акрон"


11-й тур (3-5 октября)

"Рубин" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Зенит"

12-й тур (17-20 октября)

"Крылья Советов" — "Торпедо"
"Пари НН" — "Акрон"

13-й тур (24-27 октября)

ЦСКА — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Локомотив"

14-й тур (31 октября-3 ноября)

"Ростов" — "Акрон"
"Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"

15-й тур (7-9 ноября)

"Крылья Советов" — "Зенит"
"Динамо" — "Акрон"


16-й тур (21-24 ноября)

"Крылья Советов" — "Ростов"
"Рубин" — "Ахмат"

17-й тур (28 ноября-1 декабря)

"Краснодар" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Пари НН"

18-й тур (5-8 декабря)

"Зенит" — "Акрон"
"Балтика" — "Крылья Советов"

19-й тур (27 февраля-2 марта)

"Динамо" — "Крылья Советов"
"Торпедо" — "Акрон"

20-й тур (6-9 марта)

"Спартак" — "Акрон"
"Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)

21-й тур (13-16 марта)

"Пари НН" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Ахмат"

22-й тур (20-22 марта)

"Крылья Советов" — "Рубин"
"Локомотив" — "Акрон"

23-й тур (3-6 апреля)

"Зенит" — "Крылья Советов"
"Акрон" — ЦСКА

24-й тур (10-13 апреля)

"Крылья Советов" — "Ахмат"
"Акрон" — "Динамо"

25-й тур (17-20 апреля)

"Крылья Советов" — ЦСКА
"Рубин" — "Акрон"

26-й тур (21-23 апреля)

"Акрон" — "Динамо" (Махачкала)
"Сочи" — "Крылья Советов"

27-й тур (24-27 апреля)

"Крылья Советов" — "Локомотив"
"Балтика" — "Акрон"

28-й тур (1-4 мая)

"Крылья Советов" — "Спартак"
"Акрон" — "Краснодар"

29-й тур (8-11 мая)

"Торпедо" — "Крылья Советов"
"Акрон" — "Ростов"

30-й тур (17 мая)

"Крылья Советов" — "Акрон"

 

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Назад. 23 июня 2025
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