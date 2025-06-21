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Авито Авто и пилот Формулы-1 Сергей Сироткин задали темп на утреннем забеге ПМЭФ

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19 июня состоялся благотворительный забег "Борись и побеждай" в рамках Петербургского международного экономического форума, в котором приняли участие около двух тысяч спортсменов. Официальный партнер забега Авито Авто создал для участников специальную пит-стоп зону "Двигатель побед" с настоящим гоночным болидом. Перед стартом там можно было настроиться на гонку вместе с пилотом Формулы-1 Сергеем Сироткиным, размяться с физруком, а после финиша — восстановить силы в стилизованной лаунж-зоне.

Приглашенный гость российский пилот Формулы-1, генеральный директор Академии СМП Сергей Сироткин принял участие в паблик-токе и автограф-сессии, рассказал о том, как гонщики готовятся к заездам, и поделился секретами, как найти мотивацию для достижения высоких результатов.

"В гонках, как и в беге, все решают секунды и точность действий — каждый старт требует полной концентрации и готовности двигаться только вперед. Эта энергия сродни адреналину на трассе: она заряжает, заставляет преодолевать себя и стремиться к новым победам. Главное — не бояться начинать, ведь именно первый шаг или первый поворот определяют ваш путь. Сегодня более 2000 участников забега, среди который и команда Авито Авто, продемонстрировали, как дух соревнования объединяет людей и помогает раскрыть их потенциал", — прокомментировал Сергей Сироткин.

Центром притяжения для всех гостей стал настоящий гоночный болид, который участвовал в Северо-Европейской серии Ф4 и в уникальной фиджитал-гонке в рамках "Игр Будущего" 2024 года. Каждый гость мог на мгновение почувствовать себя профессиональным пилотом и сделать фото на память.

Помимо этого, тройка лидеров гонки в мужском и женском зачете были награждены сертификатами номиналом 50 тысяч рублей на аренду автомобиля в рамках специальной номинации "Двигатель побед" от Авито Авто.

"Участие в таких событиях позволяет нам быть частью движения, где спорт становится символом борьбы, силы и стремления к победе. Мы в Авито Авто активно поддерживаем здоровый образ жизни, потому что знаем, сила духа и хорошая физическая форма позволяют достигать больших высот — как на трассе, так и в бизнесе. Мы решили разместить в нашей зоне болид, потому что автогонки и соревнования бегунов очень близки по духу: каждый старт требует концентрации, подготовки и веры в свой успех", — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Забег стал вдохновляющим событием, объединяющим спорт, скорость и эмоции. Маршрут проходил по живописным улицам Санкт-Петербурга. Трансляция забега велась в прямом эфире ВКонтакте, а профессиональная фото- и видеосъёмка запечатлела самые интересные моменты.

Событие прошло при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" и было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы продолжают развивать формат массовых спортивных мероприятий, делая спорт доступным, вдохновляющим и прочно входящим повседневную жизнь.

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