Платформа "Содружество" становится пространством международного сотрудничества по финансовой безопасности

"Сегодня международная платформа "Содружество" — это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", — сообщил Максим Лобанов.

В ходе мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодого поколения в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам.

Значение цифровой платформы "Содружество" в этом процессе возрастает — сегодня она выполняет роль международной экосистемы, где проводятся различные мероприятия, направленные на формирование у молодого поколения навыков эффективного управления личными сбережениями, противодействия кибермошенничеству и обмен опытом при разработке новых решений в сфере финансовой безопасности.

На платформе "Содружество" уже зарегистрировано свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира: это старшеклассники, студенты, эксперты и преподаватели, а также представители компаний-работодателей. Участники платформы получают актуальные знания, решают реальные кейсы в сфере финансовой безопасности, изучают модели защиты от психологических манипуляций мошенников и основы безопасной работы с базами данных в условиях новой цифровой экономики, проходят различные тестирования и участвуют в олимпиадах.