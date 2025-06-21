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Артем Кумпель: "Базовые ценности специалистов не разделяют поколения"

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В рамках сессии "Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала", прошедшей 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме, участники обсудили влияние социально-культурных ценностей на мотивацию и карьерные предпочтения молодежи. Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, подчеркнул необходимость учитывать особенности разных поколений при найме сотрудников.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Эксперт отметил, что в условиях нехватки кадров работодатели все больше фокусируются на работе с молодежью. Число вакансий и стажировок для молодых соискателей растет — в то же время начинающие специалисты знакомятся с рынком труда и проявляют всё больше интереса к трудоустройству. По данным опроса Авито Работы, проведенного среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 67% уже имеют опыт работы — они понимают, как функционирует бизнес, распределяются рабочие задачи, и что требуется от сотрудников в процессе работы. В апреле 2025 года количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% по сравнению с апрелем прошлого года.

Молодые специалисты сегодня — основные драйверы рынка труда, — и они ожидают от работодателей индивидуализированные условия и стимулы, которые способствуют успешной интеграции в рабочий процесс. Для зумеров ключевыми факторами при выборе работы являются уровень заработной платы, гибкий график и баланс между работой и личной жизнью. Эти факторы отметили 53%, 40% и 35% опрошенных, соответственно. Зумеры чаще всего хотят работать в сфере IT (10%). В топе также дизайн и проектирование (4%), образование (3%), административная работа (3%), строительство и ремонт (3%).

При старте карьеры молодые специалисты открыты к работе как в крупных компаниях, так и в среднем или малом бизнесе — лишь 14% респондентов сообщили, что для них ключевым фактором выбора компании становится её размер и известность на рынке. При этом большинство зумеров (42%) готовы остаться в компании более пяти лет, если она будет соответствовать их ожиданиям и предлагать подходящие условия.

Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов, которые, несмотря на удовлетворенность текущим графиком, ищут возможности для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Согласно опросу Авито Работы, 19% миллениалов хотели бы изменить свой график, при этом основной причиной является желание проводить больше времени с семьей и детьми (40%). На втором месте — желание свободно планировать встречи, визиты к врачу и личные дела (33%). 31% отметили, что смена графика работы положительно повлияет на уровень стресса и комфорта на работе. Примечательно, что по данным другого исследования Авито Работы, 56% опрошенных отметили важность финансовых бонусов и премий. Интересно, что большинству молодых людей (33%) ценна похвала от руководителя в процессе работы: она мотивирует и придает уверенности в собственных силах.

На фоне низкой безработицы и дефицита квалифицированных кадров работодатели активно работают над привлечением и удержанием специалистов. Вакансии перестают быть простыми перечнями обязанностей и превращаются в привлекательные карьерные предложения, где акцент сделан на возможностях для роста, бонусах и комфортной рабочей атмосфере. В ответ на запрос рынка Авито Работа внедряет новые решения: например, брендспейсы — лендинги, которые помогают работодателям не только размещать вакансии, но и делиться карьерными возможностями и преимуществами работы в компании.

"В Авито работают 12 тыс. человек, и большую часть сотрудников составляют молодые специалисты. С одной стороны, мы видим, что у молодежи несколько другое восприятие мира: в то время как для миллениалов в приоритете стабильность и семейные ценности, для зумеров важен гибкий график, позволяющий совмещать карьеру с обучением, а также баланс между работой и личной жизнью. С другой стороны — во время найма сотрудников в Авито мы отмечаем, что базовые ценности специалистов не разделяются поколениями: для людей любого возраста важен интерес к своему делу, возможность участвовать в больших, значимых проектах, получать мотивацию от достижений и успехов. Поэтому хотя компаниям и стоит учитывать различия поколений при привлечении молодых специалистов, рабочий процесс должен опираться на ценности, единые для всех", — отметил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито. 

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Артем Кумпель: "Базовые ценности специалистов не разделяют поколения"

В рамках сессии "Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала", прошедшей 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме, участники обсудили влияние социально-культурных ценностей на мотивацию и карьерные предпочтения молодежи. Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, подчеркнул необходимость учитывать особенности разных поколений при найме сотрудников.

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