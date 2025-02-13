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В Самаре расследуют дело из-за поставки "левых" подшипников на военные Ил-76

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В Следственном управлении УМВД по г. Самаре расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере) в связи с поставкой некачественных подшипников ОАО "Самарский подшипниковый завод" по гособоронзаказу, следует из отчета конкурсного управляющего предприятием.

Согласно постановлению об обыске, АО "Балашихинский литейно-механический завод" и АО "СПЗ" в 2015 г. заключили договор на поставку подшипников на сумму 83,5 млн рублей. В СМИ сообщалось, что самарскую продукцию отгружали в составе колес в адрес филиала ПАО "Ил" — "Авиастар". При эксплуатации самолетов были выявлены недостатки, что привело к выводу из строя пяти военных Ил.

Демонтированные детали отправили на исследование в АО "ВНИПП", где обнаружили отклонения от требований конструкторской документации. Кроме того, при изготовлении подшипников использовали высокоуглеродистую хромистую сталь, что не соответствует обозначению на поставленной продукции СПЗ. При изготовлении деталей подшипников был использован импортный аналог стали.

 В заключении исследователи указали, что дальнейшее использование подшипников СПЗ может привести к более серьезным последствиям. 

Действия неустановленных лиц из числа руководства АО "СПЗ" повлекли необоснованное завышение цены на подшипники и нанесли ущерб АО "Балашихинский литейно-механический завод" в размере 1 млн рублей. Как писали "Известия", ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации, составил 130 млн рублей.

В рамках следственных действий в конце 2024 г. на СПЗ прошли обыски для изъятия документов, связанных с поставкой некачественного товара.

Ранее в СМИ появлялась информация об уголовном деле в отношении руководителей самого "Балашихинского литейно-механического завода" из-за передачи филиалу ПАО "Ил" — "Авиастар" некачественных подшипников. Дело расследуется в рамках ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при исполнении гособоронзаказа).

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Назад. 13 февраля 2025
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