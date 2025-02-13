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Авито Авто и Big Russian Boss вместе создадут уникальный контент для автолюбителей

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Авито Авто объявил о начале долгосрочного сотрудничества с Big Russian Boss. Блогер, музыкант и автолюбитель будет создавать эксклюзивные видео и другие материалы на различных онлайн-площадках совместно с Авито Авто. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Big Russian Boss в партнерстве с командой Авито Авто будет еженедельно выпускать в своем Telegram-канале авторскую видеорубрику "Braking news", где с присущими ему стилем, харизмой и острым юмором будет освещать яркие события автомобильного мира, комментировать новинки автопрома и тест-драйвы. Кроме того, блогер выпустит серию видео "Гаражные выходки" в своем сообществе ВКонтакте, где расскажет об уникальных, но малоизвестных марках и моделях авто.

"Наше сотрудничество с Big Russian Boss — это естественное продолжение уже ставшего успешным взаимодействия. Его увлеченность автомобилями и уникальный подход к подаче контента, а также возможности платформы и высокий уровень экспертизы команды Авито Авто позволят создавать оригинальные материалы, которые точно будут интересны автолюбителям. И мы уже убедились в эффективности нашего сотрудничества: например, он был одним из ключевых участников паблик-тока, состоявшегося в рамках презентации Журнала Авито Авто и посвященного будущему авторынка. Уверены, что новые форматы окажутся не менее интересными", — комментирует Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.

"Всегда приятно работать с людьми, которые прислушиваются к тебе, верят в тебя и твои идеи. Команда Журнала Авито Авто так же разделяет мою любовь к автомобилям, сейчас мы одна команда, работающая над одним делом. Думаю, что вместе у нас получится сделать много классного контента для наших зрителей и читателей!", — комментирует Big Russian Boss.

Запуск сотрудничества является частью стратегии Авито Авто по развитию экспертного контента для своей аудитории. Это партнерство позволит предложить пользователям новый взгляд на автомобильную индустрию и поможет сделать выбор и покупку автомобиля не только осознанными, но и увлекательными.

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