Авито Спецтехника стала партнером команды "КАМАЗ-мастер"

Партнеры будут проводить совместные инициативы как офлайн, так и в онлайн-пространстве. Так, в рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды "КАМАЗ-мастер" и автомобилей технического сопровождения символикой Авито Спецтехники.

Важной составляющей партнерства станет развитие специальных проектов для пользователей платформы. Запланирована серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов "КАМАЗ-мастер". Команда также примет участие в ежегодном профильном мероприятии от Авито "Дело спецтехники", где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят состояние индустрии и перспективы ее развития. Кроме того, Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда "КАМАЗ-мастер".

"Партнерство с командой "КАМАЗ-мастер" — это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники", — комментирует Тимур Осипов, руководитель направления "Спецтехника" в Авито.

"В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Современная бизнес-платформа, гибкость в принятии решений, ориентированность на клиента — инструменты рынка, очень необходимые для развития отечественного автопрома. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Вместе к новым победам, и в предпринимательстве, и в спорте!", — добавил Эдуард Николаев, руководитель команды "КАМАЗ-мастер".