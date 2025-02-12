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Самарские мужчины совершают спонтанные покупки и не любят дримскроллинг

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Бытует мнение, что к длительному и спонтанному шопингу больше склонны женщины. Так ли это — решили выяснить аналитики Авито в преддверии запуска федеральной распродажи "Безграничная Хватамба", которая стартовала на платформе 10 февраля накануне гендерных праздников. В опросе специалисты узнали у представителей мужской аудитории их отношение к шопингу, спонтанным покупкам и дримскроллингу.

Выяснилось, что большинству мужчин (72%) свойственно делать спонтанные покупки, причем чаще импульсивно что-то покупают молодые люди до 24 лет.

В среднем самарские мужчины покупают товары (за исключением продуктов) раз в два дня, однако большинство совершают покупки каждый день (45%). В топе повседневных покупок — товары для питомцев и обувь (по 26%).

Мужчины не склонны к дримскроллингу: в опросе они признались, что просмотр страниц с товарами на онлайн-площадках занимает у них в основном менее часа в месяц (49%). Ранее опрос по всей России показал, что каждый третий пользователь "дримскроллит" около часа в день.

Большинство мужчин (72%) признались, что делают спонтанные покупки. У 32% из них такое случается постоянно — чаще у респондентов 18–24 лет. 9% обычно покупают что-то спонтанно в период распродаж — чаще так делают опрошенные 25–44 лет (по 21%).

Присмотреть что-нибудь интересное можно на Авито — с 10 февраля на площадке проходит "Безграничная Хватамба" — федеральная распродажа с честными скидками, где можно приобрести новые и как новые товары, а также уникальные вещи от частных продавцов со всей России. Примечательно, что по итогам прошлой масштабной распродажи самый заметный рост спроса показала электроника и техника — вероятно за активной покупкой товаров на распродаже стоят именно мужчины.

В среднем самарские мужчины покупают что-то помимо продуктов раз в два дня, почти половина (45%) совершают покупки каждый день. Другие покупают или заказывают что-либо не так часто: 31% делают это раз в неделю, 34% — сильно реже.

Среди повседневных приобретений у мужчин в основном обувь и товары для животных (по 26%) — вероятно, забота о питомцах часто входит в мужские домашние обязанности. Также 24% покупают автомобильные товары, 20% заказывают косметику и парфюмерию, 19% — одежду. Респонденты 18–24 лет чаще других возрастных групп покупают инвентарь для гейминга (18%), канцелярию (18%), гаджеты для себя (16%) и аксессуары — например, ремни, очки, часы (14%).

В основном мужчины совершают покупки для себя (74%), 34% — для своей семьи. Как правило, они заказывают товары онлайн (47%). В торговые центры и офлайн-магазины ходят около трети опрошенных. При этом мужчины не очень склонны к дримскроллингу: просмотр онлайн-площадок занимает у них в основном менее часа в месяц (49%), а 24% требуется от одного до трех часов.

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