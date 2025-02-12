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Авито и Skyeng разработали совместный урок ко Всемирному дню безопасного интернета

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Авито и онлайн-школа английского Skyeng разработали совместный урок, приуроченный ко Всемирному дню безопасного интернета, который отмечают в этом году 11 февраля. Благодаря прохождению урока ученики школы смогут освоить новую лексику и узнать об основных правилах безопасных покупок в сети, рассказали в пресс-службе Авито.

Эксперты Авито разработали для совместного урока материалы об основах цифровой гигиены, которые охватывают все основные термины и инструменты защиты. На базе этих материалов эксперты Skyeng создали урок по английскому, который подойдет ученикам с разным уровнем знания языка. Из него ученики узнают о главных особенностях работы классифайдов, выучат, что такое фрод и социальная инженерия, какие технологии от них защищают, на что ориентироваться при выборе продавца в сети и как избежать недоразумений при взаимодействии в интернете.

Урок содержит разные форматы: тексты, аудирование, устное и письменное обсуждение темы защиты сделок, тестирование по правилам безопасности.

"Ежегодно Авито вкладывает в создание и развитие инструментов безопасности 5 млрд рублей. Но только в сочетании с образовательными программами эти инвестиции способны дать максимальный эффект. Особенность онлайн-школ, подобных Skyeng — это возможность узнавать новое детям и взрослым в простой игровой форме. Мы уверены, что тема безопасных сделок не оставит равнодушными как учеников, так и преподавателей школы, и все они смогут прокачать навыки цифровой гигиены одновременно с языковыми", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

"В сегодняшней реальности технологии уже проникли практически во все сферы нашей жизни, а люди разного возраста каждый день проводят по несколько часов за компьютерами и смартфонами. В таких условиях безопасно пользоваться интернетом не менее важно, чем запирать дверь дома.

Мы рады, что с помощью нашего совместного урока многие смогут не только выучить новую лексику, но и повысить уровень цифровой грамотности. Сегодня эти знания как никогда актуальны", — говорит Ирина Кекелева, senior IT security manager Skyeng.

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