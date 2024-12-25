Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru

25.12.2024 15:53 Читали 34

Премьера сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.