Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при —50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.
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Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Балет" и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").