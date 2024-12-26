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Искусственный интеллект повысил релевантность поиска на Авито на 25%

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Команда Авито представила новую версию поиска, улучшенную с помощью собственной технологии ранжирования — Avito Ranker 3. Искусственный интеллект изменил логику выдачи объявлений, теперь время размещения перестало быть ключевым фактором для поиска.

Как сообщает пресс-служба компании, в результате обновления продавцы больше не смогут искусственно поднимать объявления наверх поисковой выдачи, постоянно обновляя время публикации. Это поможет очистить поисковую выдачу от неподходящих предложений.

Искусственный интеллект будет учитывать более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца. Благодаря этому показы нерелевантных и низкокачественных объявлений сократились в 2 раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления, и чаще совершать покупки — эта конверсия выросла до 25%. Новые умные алгоритмы работают в поиске и ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг.

Искусственный интеллект формируют выдачу таким образом, чтобы пользователи получали нужные объявления — соответствующие даже нестандартным и необычным запросам, при этом качественные и с конкурентной ценой. Всего алгоритмы анализируют более 100 факторов, среди которых:

  • Релевантность запросу — насколько объявление подходит тому, что хочет найти пользователь.
  • Персональные предпочтения покупателя — интерес и активность в определенной категории товаров или услуг.
  • Рейтинг и отзывы — учитывается высокий уровень сервиса и выполненные проверки профиля.
  • Конкурентность цены — насколько она отличается от других похожих объявлений в этой категории.
  • Удалённость продавца от покупателя и стоимость доставки — будет ли ему выгодно заказать товар издалека или стоит поискать альтернативу поблизости.

"Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей — по нашим данным, на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов — это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками. Мы всегда стремимся помочь нашим пользователям: чтобы они быстрее совершили продажу или покупку, нашли работу или нужную услугу", — Иван Зимин, старший директор по продукту, Авито.

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